Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман задержан Происшествия

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман задержан. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным, задержание Штокмана связано с коррупцией.

Источник рассказал, что экс-замглавы нижегородской администрации задержали в Сочи и планируют доставить в Нижний Новгород для проведения следственных действий.

Илья Штокман осенью 2022 году ушел добровольцем на СВО. В августе 2025 года он уволился из администрации Нижнего Новгорода.

Напомним также, что экс-председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, который сейчас находится в СИЗО в ожидании приговора, в 2024 году уехал в зону СВО, где и был задержан.