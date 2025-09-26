Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман задержан

Фото:
Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман задержан. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовых структурах.
По предварительным данным, задержание Штокмана связано с коррупцией.
Источник рассказал, что экс-замглавы нижегородской администрации задержали в Сочи и планируют доставить в Нижний Новгород для проведения следственных действий.
Илья Штокман осенью 2022 году ушел добровольцем на СВО. В августе 2025 года он уволился из администрации Нижнего Новгорода.
Напомним также, что экс-председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, который сейчас находится в СИЗО в ожидании приговора, в 2024 году уехал в зону СВО, где и был задержан.
