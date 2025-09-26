Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман задержан

26 сентября 2025 10:55
Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман задержан

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман задержан. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным, задержание Штокмана связано с коррупцией.

Источник рассказал, что экс-замглавы нижегородской администрации задержали в Сочи и планируют доставить в Нижний Новгород для проведения следственных действий.

Илья Штокман осенью 2022 году ушел добровольцем на СВО. В августе 2025 года он уволился из администрации Нижнего Новгорода.

Напомним также, что экс-председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, который сейчас находится в СИЗО в ожидании приговора, в 2024 году уехал в зону СВО, где и был задержан.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных