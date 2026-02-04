Девять партий сыра и мёда без документов изъяли в нижегородском аэропорту

Фото:
Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели в январе 2026 года проверку 138 международных авиарейсов в нижегородском аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.
Во время досмотра специалисты провели ветеринарный контроль в отношении 23 домашних животных — собак и кошек, которые направлялись в Австрию, Турцию, Армению и Болгарию. Всем владельцам оформили необходимые документы, соответствующие требованиям стран назначения.
Кроме того, в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Узбекистана, было обнаружено девять партий продукции животного происхождения, запрещённой к ввозу на территорию ЕАЭС. Среди изъятого — сыр весом 5,05 килограмма и мёд общим объёмом 8,358 килограмма.
Продукция была изготовлена в домашних условиях, не имела ветеринарных документов, маркировки, заводской упаковки и разрешения на ввоз. Такие нарушения противоречат ветеринарно-санитарным требованиям, установленным правилами Евразийского экономического союза.
На каждый случай сотрудники составили акт. Пассажиры отказались возвращать продукцию обратно в страну происхождения. В соответствии с законом вся изъятая продукция была уничтожена в крематорной печи аэропорта.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор аннулировал четыре декларации на колбасу и сливочное масло в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+