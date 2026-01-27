Нижний Новгород отправил 1,3 тысячи тонн палочек для мороженого в Китай Общество

Фото: ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных"

Нижегородские специалисты Россельхознадзора завершили подготовку сертификатов на партии деревянных палочек для мороженого, предназначенных для отправки в Китай. Вес экспортируемой продукции составил 1,32 тысячи тонн. Об этом сообщается на сайте регионального ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Проведённая экспертиза показала, что товар не содержит опасных вредителей, таких как осиновый усач, серый длинноусый сибирский усач и другие возможные угрозы.

По результатам проверки партия была снабжена необходимыми фитосанитарными сертификатами, подтверждающими её соответствие международным требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по итогам 2025 года специалисты Россельхознадзора нашли 16 партий импортной продукции, заражённой опасными вредителями.