Специалисты отозвали декларации на нижегородские колбасы и сливочное масло

Фото:
В январе управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл аннулировало четыре декларации о соответствии на продукцию местных производителей. Основанием стали выявленные нарушения, свидетельствующие о фальсификации и несоблюдении требований безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Три декларации были отозваны в отношении мясной продукции. В одном из образцов колбасы лабораторные исследования обнаружили видоспецифичную ДНК свиньи. В двух других выявлено превышение допустимого уровня антибиотика тетрациклиновой группы — окситетрациклина.
Еще одна декларация касалась молочной продукции. В образце, заявленном как "сливочное масло", эксперты зафиксировали наличие говяжьего жира, что нарушает требования технических регламентов Таможенного союза.
Все выявленные факты внесены в реестр деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Производителям направлены официальные предостережения о недопустимости повторных нарушений ветеринарного законодательства.
Ранее сообщалось, что специалисты ведомства обнаружили у нижегородских производителей мясную продукцию, горох и спред с датой выработки, которая еще не наступила.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+