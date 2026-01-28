Специалисты отозвали декларации на нижегородские колбасы и сливочное масло Экономика

Фото: Александр Воложанин

В январе управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл аннулировало четыре декларации о соответствии на продукцию местных производителей. Основанием стали выявленные нарушения, свидетельствующие о фальсификации и несоблюдении требований безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Три декларации были отозваны в отношении мясной продукции. В одном из образцов колбасы лабораторные исследования обнаружили видоспецифичную ДНК свиньи. В двух других выявлено превышение допустимого уровня антибиотика тетрациклиновой группы — окситетрациклина.

Еще одна декларация касалась молочной продукции. В образце, заявленном как "сливочное масло", эксперты зафиксировали наличие говяжьего жира, что нарушает требования технических регламентов Таможенного союза.

Все выявленные факты внесены в реестр деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Производителям направлены официальные предостережения о недопустимости повторных нарушений ветеринарного законодательства.

Ранее сообщалось, что специалисты ведомства обнаружили у нижегородских производителей мясную продукцию, горох и спред с датой выработки, которая еще не наступила.