Собственника сельхозучастков в Нижегородской области обязали устранить зарастание

Собственника двух сельхозучастков в Нижегородской области обязали очистить земли от зарастания. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Проверка, проведённая 27 января 2026 года, показала, что оба участка общей площадью более 56,7 га находятся в запущенном состоянии. Земли, расположенные вблизи села Большое Мамлеево Лукояновского округа, оказались полностью заросшими деревьями, кустарниками и сорной растительностью.
Собственником участков является ООО Производственная компания "Нижегородская картофельная система". Организации выданы два предписания об устранении нарушений до 5 ноября 2026 года.
Компании рекомендовано провести культуртехническую мелиорацию в соответствии с утверждённым проектом, а также использовать земли по назначению, в соответствии с их категорией и видом разрешённого использования, как того требует российское законодательство.
Ранее сообщалось о возбуждении административного дела в отношении агропромышленного предприятия АО "Тепелево" из-за грубых нарушений при использовании химикатов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+