Собственника сельхозучастков в Нижегородской области обязали устранить зарастание Экономика

Собственника двух сельхозучастков в Нижегородской области обязали очистить земли от зарастания. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Проверка, проведённая 27 января 2026 года, показала, что оба участка общей площадью более 56,7 га находятся в запущенном состоянии. Земли, расположенные вблизи села Большое Мамлеево Лукояновского округа, оказались полностью заросшими деревьями, кустарниками и сорной растительностью.

Собственником участков является ООО Производственная компания "Нижегородская картофельная система". Организации выданы два предписания об устранении нарушений до 5 ноября 2026 года.

Компании рекомендовано провести культуртехническую мелиорацию в соответствии с утверждённым проектом, а также использовать земли по назначению, в соответствии с их категорией и видом разрешённого использования, как того требует российское законодательство.

Ранее сообщалось о возбуждении административного дела в отношении агропромышленного предприятия АО "Тепелево" из-за грубых нарушений при использовании химикатов.