В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 18:0710-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 27 января
27 января 2026 16:57Нижегородскую агрофирму уличили в нарушениях при использовании химикатов
27 января 2026 16:39350-летнюю сосну в Нижегородской области возьмут под охрану
27 января 2026 16:04Почти 1000 машин задействована в уборке снега с нижегородских дорог
27 января 2026 15:40Два нижегородских сельхозпредприятия стали победителями национальной премии "Агролидер-2025"
27 января 2026 15:18Нижегородцам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение
27 января 2026 14:10Нижегородцам рассказали, можно ли оставить деньги себе при переплате пенсии
27 января 2026 13:57"Ковалихинские бани" в Нижнем Новгороде хотят модернизировать
27 января 2026 13:43Четыре поликлиники Нижнего Новгорода начали внедрять стандарт "СТИМУЛ"
27 января 2026 13:15Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что
Общество

Нижегородскую агрофирму уличили в нарушениях при использовании химикатов

27 января 2026 16:57 Общество
Нижегородскую агрофирму уличили в нарушениях при использовании химикатов

Россельхознадзор по Нижегородской области возбудил административное дело в отношении местного агропромышленного предприятия АО "Тепелево" из-за грубых нарушений при использовании пестицидов и удобрений. Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием стали результаты проведенной осенью 2025 года внеплановой проверки.

Установлено, что "Тепелево" превысило дозировку химикатов при обработке посевов ярового рапса на шести земельных участках в Дальнеконстантиновском муниципальном округе.

Кроме того, проверка показала многократное нарушение владельцем сельскохозяйственных земель требований Федерального закона № 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации". Агрофирма не исполнила норму о своевременном информировании жителей населенных пунктов, расположенных в пределах 7 км от обрабатываемых полей, о датах обработки посевов ядохимикатами.

Таким образом, предприятие не сообщило местным жителям рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях, что нарушает статью 16 указанного закона. По итогам рассмотрения дела АО "Тепелево" назначен административный штраф.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обязал собственника расчистить 199 гектаров земли в Тонкинском округе. А нижегородскую коммунальную компанию оштрафовали за ущерб окружающей среде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Россельхознадзор Сельское хозяйство Экология
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2026 16:00Горох и мясную продукцию из будущего обнаружили в Нижегородской области
13 января 2026 09:15Россельхознадзор нашел девять фиктивных предприятий в Нижегородской области
04 декабря 2025 14:15Россельхознадзор нашел 290 тысяч тонн сомнительного зерна в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных