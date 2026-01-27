Нижегородскую агрофирму уличили в нарушениях при использовании химикатов

Россельхознадзор по Нижегородской области возбудил административное дело в отношении местного агропромышленного предприятия АО "Тепелево" из-за грубых нарушений при использовании пестицидов и удобрений. Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием стали результаты проведенной осенью 2025 года внеплановой проверки.
Установлено, что "Тепелево" превысило дозировку химикатов при обработке посевов ярового рапса на шести земельных участках в Дальнеконстантиновском муниципальном округе.
Кроме того, проверка показала многократное нарушение владельцем сельскохозяйственных земель требований Федерального закона № 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации". Агрофирма не исполнила норму о своевременном информировании жителей населенных пунктов, расположенных в пределах 7 км от обрабатываемых полей, о датах обработки посевов ядохимикатами.
Таким образом, предприятие не сообщило местным жителям рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях, что нарушает статью 16 указанного закона. По итогам рассмотрения дела АО "Тепелево" назначен административный штраф.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обязал собственника расчистить 199 гектаров земли в Тонкинском округе. А нижегородскую коммунальную компанию оштрафовали за ущерб окружающей среде.
