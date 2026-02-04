Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцы считают справедливым МРОТ на уровне 50 800 рублей

04 февраля 2026 11:46
Нижегородцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 50 800 рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики компании SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Согласно исследованию, горожане за последний год повысили свои ожидания по уровню МРОТ на 5,8%. В июне 2025 года они называли сумму в 49 600 рублей, а в январе того же года — 48 000 рублей.

С 1 января 2026 год федеральный МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей. При этом субъекты Российской Федерации вправе устанавливать более высокие значения. Так, в Москве минимальная зарплата составляет 39 730 рублей, а в Санкт-Петербурге — 31 250 рублей. Несмотря на это, жители крупных городов считают такие суммы недостаточными.

В рейтинге городов с самыми высокими ожиданиями по МРОТ лидирует Москва — 63 100 рублей. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем в 59 200 рублей. Замыкает тройку Хабаровск — 58 300 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что к 2042 году нижегородцы могут начать зарабатывать более 400 000 рублей в месяц.

