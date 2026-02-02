В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Экономика

Нижегородцы могут купить 1128 литров бензина на месячную зарплату

02 февраля 2026 09:35 Экономика
Нижегородцы могут купить 1128 литров бензина на месячную зарплату

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла 33-е место среди российских регионов по доступности бензина марки АИ-92. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования РИА Новости.

Согласно расчетам, жители региона на среднюю зарплату могут позволить себе приобрести 1128 литров 92-го бензина в месяц.

По состоянию на декабрь 2025 года, средняя стоимость литра топлива этой марки в регионе составляла 60,88 рубля. За год цена выросла на 10,4%. 

Лидерами рейтинга по количеству бензина, доступного за одну среднемесячную зарплату, стали Москва (2528 литров), Чукотский автономный округ (2463 литра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2436 литров). Наименьший объем топлива могут позволить себе жители Чечни (640 литров), Дагестана (612 литров) и Ингушетии (601 литр).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 15-ю строчку в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. По итогам 2025 года они составили в среднем 71,6 тысячи рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Бензин Зарплата Рейтинг
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных