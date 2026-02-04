МВД проверяет законность пребывания аспиранта НГЛУ в России Общество

Фото: Александр Воложанин

Правоохранительные органы Нижегородской области выясняют законность пребывания на территории России гражданина Конго - аспиранта НГЛУ Джембо Памбу Дестена Лионеля, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее стало известно, что иностранцу грозит депортация. Его семья настаивает, что причиной тому является ошибка, допущенная миграционной службой. Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания для иностранных граждан.

Как сообщили в ведомстве, вопрос находится под личным контролем заместителя начальника ГУ МВД по Нижегородской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковника полиции Андрея Кнауса.

"Проводятся все необходимые и предусмотренные законом мероприятия", - добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из Нижегородской области выслали более 1600 мигрантов.