Общество

МВД проверяет законность пребывания аспиранта НГЛУ в России

04 февраля 2026 16:07 Общество
МВД проверяет законность пребывания аспиранта НГЛУ в России

Фото: Александр Воложанин

Правоохранительные органы Нижегородской области выясняют законность пребывания на территории России гражданина Конго - аспиранта НГЛУ Джембо Памбу Дестена Лионеля, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Ранее стало известно, что иностранцу грозит депортация. Его семья настаивает, что причиной тому является ошибка, допущенная миграционной службой. Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания для иностранных граждан. 

Как сообщили в ведомстве, вопрос находится под личным контролем заместителя начальника ГУ МВД по Нижегородской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковника полиции Андрея Кнауса. 

"Проводятся все необходимые и предусмотренные законом мероприятия", - добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из Нижегородской области выслали более 1600 мигрантов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МВД Мигранты НГЛУ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных