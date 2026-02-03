Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Студенту-иностранцу в Нижнем Новгороде грозит выдворение из-за ошибки

03 февраля 2026 14:49 Общество
Студенту-иностранцу в Нижнем Новгороде грозит выдворение из-за ошибки

Фото: Куасси Джея Жанна Екатерина

В Нижнем Новгороде иностранному студенту Джембо Памбу Дестену Лионелю грозит выдворение из страны. Его семья уверена — миграционные органы допустили ошибку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила его супруга Куасси Джея Жанна Екатерина.

По её словам, они живут в России уже 11 лет. Джембо Памбу Дестен Лионель приехал из Республики Конго в 2015 году. В 2019-м окончил ННГАСУ, затем получил два диплома магистра в области лесного дела и менеджмента — в НГАТУ и НГЛУ. В 2025 году поступил в аспирантуру по международным отношениям НГЛУ, где также учится его супруга. Она приехала в Россию из Кот-д’Ивуара. Пара познакомилась в Нижнем Новгороде, поженилась, и полтора года назад у них родился сын.

12 ноября 2025 года семья подала документы на вид на жительство. По словам Куасси, сотрудница миграционной службы заверила их, что продлевать визу не нужно — справка о приеме документов на ВНЖ позволяет находиться в стране легально до 14 марта 2026 года. На ее основании им также продлили регистрацию.

Однако в январе 2026 года пару трижды вызывали в миграционную службу. Во время третьего визита Джембо Памбу Дестена Лионеля задержали и поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Семья утверждает, что не нарушала закон, и считает, что причиной депортации стала ошибка ведомства.

Супруга задержанного отмечает, что муж — единственный кормилец в семье, поскольку она находится в декрете. Сейчас женщина обратилась к юристу и надеется, что ситуацию удастся разрешить, и семья останется в стране, которую они считают своим домом.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области. Официальный ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что 1617 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Иностранцы Мигранты НГЛУ
