Более 1000 мигрантов незаконно устроили в нижегородскую стройфирму

Более 1000 патентов на работу для мигрантов незаконно продлили в Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным силового ведомства, в 2025 году несколько нижегородцев подали в органы миграционного контроля фальшивые документы с недостоверными сведениями для того, чтобы мигранты смогли незаконно остаться на территории РФ. Иностранцев устраивали на работу в стройфирму, принадлежащую одному из обвиняемых.
Правда вскрылась благодаря слаженным действиям сотрудников региональных управлений ФСБ и СК.
Задержаны четверо обвиняемых. Суд отправил их в СИЗО. Следователи, тем временем, собирают доказательную базу и пытаются выяснить, не совершила ли данная группа лиц других аналогичных преступлений.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на миграционный учет в Нижегородской области поставили около 100 тысяч мигрантов. Из них 33 тысячи получили разрешение на трудоустройство.
