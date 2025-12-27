Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Происшествия

Мигрант попался на поддельных документах в Нижегородской области 

27 декабря 2025 12:49
Мигрант попался на поддельных документах в Нижегородской области 

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Лыскове сотрудники полиции задержали гражданина из ближнего зарубежья, у которого оказался поддельный документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 

В ходе проверки выяснилось, что в паспорте иностранца стоял штамп о разрешении на временное проживание в России. Однако при сверке с миграционными базами данных о выдаче такого разрешения обнаружено не было. Штамп оказался фальшивым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ — подделка или использование поддельных документов. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. 

Нарушителя выдворили за пределы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию 10 мигрантов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Лысковский район Мигранты Уголовное дело
