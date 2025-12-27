Мигрант попался на поддельных документах в Нижегородской области 

Фото:
В Лыскове сотрудники полиции задержали гражданина из ближнего зарубежья, у которого оказался поддельный документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
В ходе проверки выяснилось, что в паспорте иностранца стоял штамп о разрешении на временное проживание в России. Однако при сверке с миграционными базами данных о выдаче такого разрешения обнаружено не было. Штамп оказался фальшивым.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ — подделка или использование поддельных документов. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
Нарушителя выдворили за пределы Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию 10 мигрантов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+