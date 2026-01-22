25 новых маршрутов запустили в Нижнем Новгороде Общество

За последние годы в Нижнем Новгороде запустили 25 новых маршрутов общественного транспорта. Об этом на заседании комитета Заксобрания по транспорту сообщил глава регионального минтранса Денис Рябинин, передает НИА "Нижний Новгород".

"В настоящее время ЦРТС заключил 74 госконтракта, из них 60 брутто-контрактов. Также в рамках нашей работы по созданию новой маршрутной сети Нижегородской агломерации 23 маршрута изменили, пять отменили. Напомню, что работа по созданию новой маршрутной сети стартовала в 2019-2021 годах. К маю 2025 года эта работа была завершена. Мы считаем, что ситуация в 2026 году с пассажирскими перевозками продолжит улучшаться", - отметил Рябинин.

По его данным, число жалоб снизилось, а обращения нижегородцев по маршрутам в минувшем году были точечными. По данным ЦРТС, динамика выполнения расписания перевозчиками в 2025 году была положительная, прирост ставил 10%.

Рябинин также добавил, что за последние годы транспортное сообщение впервые охватило новые районы Нижнего Новгорода: "Анкудиновский парк", "Цветы", "Новая Кузнечиха", ЖК "Торпедо", Новое Доскино и другие.

Депутаты обратили внимание на транспортное сообщение в отдаленных районах области. По данным парламентариев, именно в районах перевозчики нередко нарушают расписание и не всегда выполняют транспортную работу в нужном объеме. В региональном минтрансе знают об этой проблеме и намерены ее решать вместе с муниципалитетами, уточнил Рябинин.

