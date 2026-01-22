Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 января 2026 10:5525 новых маршрутов запустили в Нижнем Новгороде
22 января 2026 10:28Т2 запустила первую рекламную кампанию для бренда кибербезопасности SafeWall
22 января 2026 10:17Черкасов принес соболезнования родным сотрудников "КРПП НО", погибших в ДТП
22 января 2026 09:54Камеры установили на опасном ж/д переезде около станции Трестьяны
22 января 2026 09:33Ространснадзор выявил нарушения на переправе Лысково – Макарьево
21 января 2026 20:00Проект второй очереди реконструкции НСА прошел общественные обсуждения
21 января 2026 19:44Почти 80 объектов обновят в Нижнем Новгороде по проекту "Вам решать!"
21 января 2026 19:23780 тысяч рублей взыскивают с мэрии Дзержинска за ущерб почвам в Пыре
21 января 2026 18:58IT-специалист Ситнов рассказал, как обезопасить Telegram-аккаунт от взлома
21 января 2026 18:50Очередную партию гуманитарного груза отправили активисты "Единой России" в зону СВО
Общество

25 новых маршрутов запустили в Нижнем Новгороде

22 января 2026 10:55 Общество
25 новых маршрутов запустили в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

За последние годы в Нижнем Новгороде запустили 25 новых маршрутов общественного транспорта. Об этом на заседании комитета Заксобрания по транспорту сообщил глава регионального минтранса Денис Рябинин, передает НИА "Нижний Новгород". 

"В настоящее время ЦРТС заключил 74 госконтракта, из них 60 брутто-контрактов. Также в рамках нашей работы по созданию новой маршрутной сети Нижегородской агломерации 23 маршрута изменили, пять отменили. Напомню, что работа по созданию новой маршрутной сети стартовала в 2019-2021 годах. К маю 2025 года эта работа была завершена. Мы считаем, что ситуация в 2026 году с пассажирскими перевозками продолжит улучшаться", - отметил Рябинин.

По его данным, число жалоб снизилось, а обращения нижегородцев по маршрутам в минувшем году были точечными. По данным ЦРТС, динамика выполнения расписания перевозчиками в 2025 году была положительная, прирост ставил 10%.

Рябинин также добавил, что за последние годы транспортное сообщение впервые охватило новые районы Нижнего Новгорода: "Анкудиновский парк", "Цветы", "Новая Кузнечиха", ЖК "Торпедо", Новое Доскино и другие.

Депутаты обратили внимание на транспортное сообщение в отдаленных районах области. По данным парламентариев, именно в районах перевозчики нередко нарушают расписание и не всегда выполняют транспортную работу в нужном объеме. В региональном минтрансе знают об этой проблеме и намерены ее решать вместе с муниципалитетами, уточнил Рябинин.

Ранее сообщалось, что 83 новых автобуса вышли на маршруты в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Минтранс ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
19 января 2026 19:58Семь нижегородских муниципалитетов закупили автобусы для спортучреждений
12 января 2026 14:51Автобус №52 запустили вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде
16 декабря 2025 14:35Новые автобусы свяжут Кстово с другими районами Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных