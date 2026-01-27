Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах

Фото:
В 2025 году в Нижнем Новгороде на 463 автобусах частных перевозчиков были установлены стационарные терминалы для оплаты проезда, общее количество валидаторов составило 689 единиц. Как сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород", всего число установленных терминалов в общественном транспорте достигло 2722.
Рабочее состояние стационарных платежных терминалов является обязательным условием для заключения контракта перевозчиком. Центр развития транспортных систем региона осуществляет постоянный контроль за соблюдением данного обязательства.
В декабре прошлого года сотрудники регионального минтранса провели внеплановую проверку состояния оборудования на маршрутах города. В частности, на остановке "Микрорайон Верхние Печеры" проверяющие обследовали 25 автобусов маршрутов №13, 18, 24, 45, 78. Оказалось, что на 19 транспортных единицах (76%) стационарные терминалы не функционируют.
После проведенных проверок замминистра транспорта региона Денис Рябинин провел встречу с перевозчиками, на которой объявили о принятии дополнительных мер контроля. Компании, на автобусах которых были выявлены неисправности, будут оштрафованы.
Ежедневный мониторинг работоспособности стационарных терминалов на транспорте возложен на ООО "Ситикард", которое обязано предоставлять данные контролирующим структурам и самим перевозчикам. Это позволит эффективнее реагировать на нарушения и быстрее устранять неисправности. Также перевозчики должны назначить ответственных сотрудников для взаимодействия с "Ситикард" по вопросам ремонта и настройки оборудования.
