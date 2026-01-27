  1. Политика
Общество

Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах

27 января 2026 11:06
Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автодусах

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году в Нижнем Новгороде на 463 автобусах частных перевозчиков были установлены стационарные терминалы для оплаты проезда, общее количество валидаторов составило 689 единиц. Как сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород", всего число установленных терминалов в общественном транспорте достигло 2722.

Рабочее состояние стационарных платежных терминалов является обязательным условием для заключения контракта перевозчиком. Центр развития транспортных систем региона осуществляет постоянный контроль за соблюдением данного обязательства.

В декабре прошлого года сотрудники регионального минтранса провели внеплановую проверку состояния оборудования на маршрутах города. В частности, на остановке "Микрорайон Верхние Печеры" проверяющие обследовали 25 автобусов маршрутов №13, 18, 24, 45, 78. Оказалось, что на 19 транспортных единицах (76%) стационарные терминалы не функционируют.

После проведенных проверок замминистра транспорта региона Денис Рябинин провел встречу с перевозчиками, на которой объявили о принятии дополнительных мер контроля. Компании, на автобусах которых были выявлены неисправности, будут оштрафованы.

Ежедневный мониторинг работоспособности стационарных терминалов на транспорте возложен на ООО "Ситикард", которое обязано предоставлять данные контролирующим структурам и самим перевозчикам. Это позволит эффективнее реагировать на нарушения и быстрее устранять неисправности. Также перевозчики должны назначить ответственных сотрудников для взаимодействия с "Ситикард" по вопросам ремонта и настройки оборудования.

Ранее сообщалось, что 83 новых автобуса вышли на маршруты в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных