Морозная и снежная неделя ждет жителей Нижнего Новгорода Общество

Жителей Нижнего Новгорода ждет снежная и морозная первая рабочая неделя февраля. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Понедельник, 2 февраля, начнется с сильных морозов: ночью температура опустится до -20 граудсов, днем ожидается до -19. Небо будет облачным с прояснениями, возможен кратковременный снег.

Во вторник, 3 февраля, станет еще холоднее: ночью до -26 градусов, днем — около -23. Прогнозируется переменная облачность и местами небольшой снег.

В среду, 4 февраля, морозы сохранятся: ночью температура вновь опустится до -26 градусов, днем потеплеет до -18. В течение дня возможны осадки в виде снега.

С четверга, 5 февраля, начнется постепенное потепление. Ночью будет около -21 градуса, днем — до -13. Ожидается облачная погода с небольшим снегом.

В пятницу, 6 февраля, температурный фон останется примерно таким же: ночью — -19, днем — -13. Возможен небольшой снег.

На выходных, 7 и 8 февраля, осадки маловероятны. В субботу ночью прогнозируется -16 градусов, днем — около -10. В воскресенье будет чуть теплее: ночью — -12, днем — -11.

Ранее сообщалось, что январь 2026 года в Нижнем Новгороде уже стал самым снежным за всю историю метеонаблюдений.