Мэр предупредил нижегородцев о предстоящих снежных выходных Общество

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде вновь ожидаются обильные снегопады. По прогнозам синоптиков, суббота и воскресенье обещают быть насыщенными осадками. После относительного затишья город вновь готовится к сложным погодным условиям, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, пока погодные условия позволяют, коммунальные службы ускоренно очищают улицы и вывозят снег. Главные магистрали, как отметил градоначальник, приведены в порядок — проезжая часть очищена до асфальта. Однако в жилых дворах ситуация остается неоднородной.

"Зима в этом году многим городам устроила испытания своими исконными атрибутами — снегопадами и морозом. С первым у нас сейчас затишье. Не хочется говорить, что перед бурей, но по прогнозам на данный момент предстоят довольно снежные выходные", - написал Шалабаев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде поймали водителей самосвалов, сваливших грязный снег в лесу.

Напомним, январь 2026 года стал самым снежным за почти 1,5 века в Нижнем Новгороде.