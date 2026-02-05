Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2026 08:18Мэр предупредил нижегородцев о предстоящих снежных выходных
05 февраля 2026 08:05Самосвалы сбрасывали грязный снег в лесу Нижнего Новгорода
05 февраля 2026 07:53Соцучастковые организовали сбор гуманитарки для бойцов СВО к 23 февраля
04 февраля 2026 19:12На Нижегородской станции аэрации рухнул купол первичного отстойника: что известно
04 февраля 2026 17:55Администрация Шахуньи передумала покупать электрокар за 4 999 999 рублей
04 февраля 2026 17:40Междугородние автобусы массово отменяют в Чкаловске из-за нехватки водителей
04 февраля 2026 17:02В Госдуме хотят разрешить заболевшим работать удалённо вместо больничного
04 февраля 2026 17:00Молодым специалистам в Нижнем Новгороде установили надбавки
04 февраля 2026 16:43Вакцину от ротавируса подготовили к выпуску в России
04 февраля 2026 16:39Движение на улице Костина открыли после аварийных работ на сетях
Общество

Мэр предупредил нижегородцев о предстоящих снежных выходных

05 февраля 2026 08:18 Общество
Мэр предупредил нижегородцев о предстоящих снежных выходных

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде вновь ожидаются обильные снегопады. По прогнозам синоптиков, суббота и воскресенье обещают быть насыщенными осадками. После относительного затишья город вновь готовится к сложным погодным условиям, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, пока погодные условия позволяют, коммунальные службы ускоренно очищают улицы и вывозят снег. Главные магистрали, как отметил градоначальник, приведены в порядок — проезжая часть очищена до асфальта. Однако в жилых дворах ситуация остается неоднородной.

"Зима в этом году многим городам устроила испытания своими исконными атрибутами — снегопадами и морозом. С первым у нас сейчас затишье. Не хочется говорить, что перед бурей, но по прогнозам на данный момент предстоят довольно снежные выходные", - написал Шалабаев в своем телеграм-канале. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде поймали водителей самосвалов, сваливших грязный снег в лесу. 

Напомним, январь 2026 года стал самым снежным за почти 1,5 века в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Снег Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2026 15:28Жители Нижнего Новгорода пересели на метро из-за аномальных снегопадов
27 января 2026 13:15Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных