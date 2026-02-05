Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородский синоптик Мокеева оценила риски паводка и весенних аномалий

05 февраля 2026 18:35 Общество
Нижегородский синоптик Мокеева оценила риски паводка и весенних аномалий

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева объяснила, стоит ли ожидать сильного паводка после обильных снегопадов, а также дала прогноз на конец февраля и предстоящую весну.

По словам синоптика, большое количество снега само по себе не является гарантией масштабного разлива рек. При прогнозировании весеннего паводка синоптики учитывают сразу несколько факторов.

"Сейчас трудно что-то загадывать о весне, поскольку в разливе рек участвует не только количество снега. Наши специалисты закладывают и данные о промерзании верхних слоев почвы, а также осадки, которые выпадают в осенний период времени, и порой даже решающим предиктором являются погодные процессы прямо в самом начале марта, в начале весенних процессов", — пояснила Ольга Мокеева в эфире радио "Комсомольская правда Нижний Новгород".

Синоптик отметила, что даже при значительных снегозапасах ситуация может измениться за считанные дни. Если устанавливается антициклональный тип погоды, снег начинает быстро таять и его объем заметно уменьшается. Поэтому точные выводы о паводке можно будет сделать позже.

Говоря о весенних аномалиях, синоптик отметила, что в условиях глобального изменения климата нестандартные погодные явления становятся все более вероятными.

"Вспомните, несколько лет назад на фоне таких теплых марта и апреля наступил холодный май, который занял третью позицию в ряду самых холодных майских месяцев. До сих пор актуальны поздние заморозки и, конечно, какие-то обильные осадки и ранние грозы", — рассказала она.

Специалист напомнила, что декабрь, несмотря на запомнившиеся снегопады и волны холода, оказался лишь на 1-1,5 градуса холоднее климатической нормы. Февраль же, согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра России, ожидается близким к норме по температуре.

Средний температурный фон в феврале по Нижегородской области прогнозируется в пределах -6... -9 градусов. При этом количество осадков предполагается выше среднемноголетних значений. Хотя февраль и март традиционно остаются самыми малоснежными месяцами: в норме выпадает всего 25-40 мм осадков.

К ближайшим выходным синоптики ожидают повышение температуры, днем местами до -10 градусов, а в отдельных районах еще могут сохраняться 20-градусные морозы.

"Вторая половина февраля часто нас радует такой небесной лазурью, как на картине Грабаря. Оттепели во второй половина февраля актуальны, но ночью будет подмораживать", — отметила специалист.

При этом к 8 Марта возможны как оттепели, так и сильные морозы.

Ранее сообщалось, что нижегородским аллергикам будет тяжело этой весной из-за более длительного и агрессивного цветения растений.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных