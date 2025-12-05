Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Нижегородский ЗАГС открыл прием заявлений на "красивые даты" в апреле

05 декабря 2025 17:40 Общество
Нижегородский ЗАГС открыл прием заявлений на красивые даты в апреле

Фото: Кира Мишина

Нижегородский ЗАГС объявил о начале приема заявлений на регистрацию брака в популярные даты апреля 2026 года. Открыть запись решили из-за многочисленных просьб будущих молодоженов, сообщили в соцсетях главного управления ЗАГСа.

Одна из самых ожидаемых дат — 19 апреля. Это Красная горка, день, который издавна считается удачным для свадеб. В этот день церемонии будут проходить в Доме бракосочетания на улице Малой Покровской, 9.

Ещё одна дата, 26 апреля, также уже привлекла внимание пар. Регистрации в этот выходной день с красивой комбинацией чисел будут проходить в Заречном Доме бракосочетания на улице Щербакова, 10.

Также продолжается приём заявлений на "зеркальную" дату — 26 июля 2026 года.

Оформить заявление можно как лично в выбранном ЗАГСе, так и онлайн — через портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что улицу Малую Покровскую сделают пешеходной для молодоженов.

