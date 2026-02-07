Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Трамвай №5 сломался при подъеме в гору в Нижнем Новгороде

Трамвай №5 сломался при подъеме в гору в Нижнем Новгороде

Ретротрамвай №5 остановился на подъеме между остановками "Улица Косогорная" и "Улица Нартова". Электротранспорт не смог въехать в гору и стал сдавать назад, сообщили НИА "Нижний Новгород" пассажиры.

По словам очевидцев, водитель пытался удержать трамвай с помощью ручного тормоза, однако после нескольких неудачных попыток принял решение спуститься обратно к остановке.

Там он высадил пассажиров, которым пришлось идти по рельсам, и включил аварийную сигнализацию.

Пассажиры отметили, что во время остановки водитель вел телефонный разговор, предположительно с диспетчером, и сообщил о неисправности.  В разговоре, который слышали находившиеся в салоне, водитель заметил: "похоже, опять сломался".

Трамвай остался ждать другой вагон, который, вероятно, должен помочь с эвакуацией неисправного состава.

Ранее сообщалось, что один из новых трехсекционных трамваев "МиНиН" сошел с рельсов в день выхода на маршрут. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных