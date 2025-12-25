Движение нижегородских трамваев №6 и №7 восстановлено после инцидента Общество

В Нижнем Новгороде один из новых трехсекционных трамваев "МиНиН" сошел с рельсов в день выхода на маршрут. Это случилось у Гордевского универмага, на стрелочном переводе.

Как сообщили в ООО "Экологические проекты", движение трамваев по маршрутам №6 и №7 было полностью восстановлено в 16:64, спустя приблизительно полтора часа после инцидента. Причины случившегося в настоящее время выясняются.

Напомним, новые составы начали курсировать по маршрутам в заречной части города 25 декабря. Модель Т856 "МиНиН" представляет собой модернизированную версию нижегородского трамвая "МиНиН". Трамвай состоит из трех секций, он полностью низкопольный, способен развивать скорость до 75 км/ч и рассчитан на перевозку до 280 пассажиров, включая 61 сидячее место.