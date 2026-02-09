В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Экономика

Нижегородцы хранят в банках в среднем по 439 тысяч рублей

09 февраля 2026 09:29 Экономика
Нижегородцы хранят в банках в среднем по 439 тысяч рублей

Нижегородская область заняла 15-е место в рейтинге регионов России по вкладам населения. Исследование подготовили аналитики РИА Новости.

Как отмечается в исследовании, в 2025 году темпы роста вкладов граждан заметно замедлились после двух лет рекордного увеличения. По данным Банка России, совокупный объем вкладов в банках за год вырос на 14,5 процентного пункта. Для сравнения, в 2024 и 2023 годах прирост составлял 25,1 и 24,1 процентного пункта соответственно.

В денежном выражении объем средств населения на банковских счетах увеличился на 9,2 трлн рублей и по итогам года достиг 72,6 трлн рублей. В 2024 году прирост был выше и составил 12,7 трлн рублей, а в 2023 году — 9,8 трлн рублей.

Несмотря на снижение темпов роста в процентном выражении, абсолютный прирост вкладов остается значительным. Это, по мнению аналитиков, говорит о сохранении высокой склонности россиян к сбережениям. В среднем по стране объем вкладов в пересчете на одного жителя составляет 497 тысяч рублей. При этом ситуация в регионах сильно различается — разница между лидером и аутсайдером рейтинга достигает почти 70 раз.

Для анализа эксперты составили восьмой ежегодный рейтинг регионов по среднедушевому объему банковских вкладов. Расчеты проведены на основе данных ЦБ РФ и Росстат. Учитывались депозиты и другие привлеченные средства физических лиц, включая счета эскроу, по состоянию на 1 января 2026 года. Динамика вкладов рассчитывалась по сравнению с показателями на 1 января 2025 года.

Лидером рейтинга традиционно стала Москва, где средний объем вкладов на одного жителя достиг 1,8 млн рублей. Второе место занял Санкт-Петербург с показателем 1,04 млн рублей. Третью строчку занял Ненецкий автономный округ — 736 тысяч рублей на человека.

В первую десятку также вошли Магаданская и Мурманская области, Камчатский и Сахалинский края, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В этих регионах среднедушевой объем вкладов находится в диапазоне от 702 до 504 тысяч рублей.

Нижегородская область по итогам исследования оказалась на 15-й позиции. По состоянию на 1 января 2026 года объем вкладов на душу населения здесь составил 438,9 тысячи рублей. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам жителей региона оценивается в 6,4. Прирост вкладов за 2025 год достиг 18,9%.

Наименьшие показатели зафиксированы в Республике Ингушетия, где объем вкладов составляет 26,4 тысячи рублей на человека. Низкие значения также отмечены в Чеченской Республике, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Туве, Калмыкии, Республике Алтай, Адыгее и Северной Осетии. В большинстве случаев это связано с более низким уровнем доходов населения и менее развитой банковской инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут купить 1128 литров бензина на месячную зарплату. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

