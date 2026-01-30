Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Первый участок основания будущей станции метро "Сенная" залили бетоном

30 января 2026 15:49
Первый участок основания будущей станции метро Сенная залили бетоном

Фото: Кира Мишина

Нижегородские метростроители в ночь на 30 января провели операцию по заливке первой секции основания станции метро на площади Сенной. В общей сложности процесс занял 9 часов, в течение которых непрерывно работали 25 бетоновозов-миксеров с подогревом.

Телеграм-канал "МетроНН" сообщает, что в подготовленный металлический каркас было залито 300 кубометров бетонной смеси. Эта конструкция станет фундаментом блока технических помещений будущей станции метро.

После завершения заливки строители приступят к "сушке" раствора для обеспечения прочности бетона и технологического контроля качества. Одновременно начинается подготовка к установке железобетона следующей секции будущей станции.

Напомним, что на строительной площадке у ТЦ "Счастье" продолжают обустраивать котлован будущей вентиляционной шахты метро. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

