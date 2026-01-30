Первый участок основания будущей станции метро "Сенная" залили бетоном

Фото:
Нижегородские метростроители в ночь на 30 января провели операцию по заливке первой секции основания станции метро на площади Сенной. В общей сложности процесс занял 9 часов, в течение которых непрерывно работали 25 бетоновозов-миксеров с подогревом.
Телеграм-канал "МетроНН" сообщает, что в подготовленный металлический каркас было залито 300 кубометров бетонной смеси. Эта конструкция станет фундаментом блока технических помещений будущей станции метро.
После завершения заливки строители приступят к "сушке" раствора для обеспечения прочности бетона и технологического контроля качества. Одновременно начинается подготовка к установке железобетона следующей секции будущей станции.
Напомним, что на строительной площадке у ТЦ "Счастье" продолжают обустраивать котлован будущей вентиляционной шахты метро.
