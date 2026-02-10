Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Еще три межрайонных медцентра создают в Нижегородской области

10 февраля 2026 13:40 Общество
Еще три межрайонных медцентра создают в Нижегородской области

Фото: Никита Духник

В Нижегородской области в ближайшее время планируется создать еще три межрайонных медицинских центра. Речь о Макарьевском ММЦ, который объединит Лысковскую, Воротынскую и Спасскую ЦРБ, Покровском ММЦ на базе Шахунской и Тоншаевской ЦРБ, а также Южном ММЦ, в который войдут Починковская, Большеболдинская, Гагинская и Лукояновская ЦРБ. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Напомним, что формирование сети межрайонных медицинских центров в муниципалитетах региона началось в 2025 году. В ноябре реформу прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что изменения в первую очередь направлены на преодоление дефицита кадров и повышение качества медицинских услуг.

В минздраве подчеркнули, что закрытие больниц не планируется, а все сотрудники сохранят рабочие места. Более того, объединение территориально близких медучреждений в единое юридическое лицо позволит принимать на полные ставки больше врачей узких специальностей. 

Дело в том, что по действующему законодательству численность персонала районных больниц напрямую зависит от количества жителей муниципалитета. Так, в Тоншаевской, Воротынской, Спасской, Большеболдинской и Гагинской ЦРБ сегодня невозможно принять на полную ставку кардиолога, эндокринолога или уролога, поскольку население этих районов не превышает 20 тысяч человек. Для ряда других специальностей требования еще выше: например, онколога и ревматолога можно трудоустроить на полную ставку только в больнице, обслуживающей более 30 тысяч жителей, а гастроэнтеролога и инфекциониста — при численности пациентов от 50 тысяч человек.

Межрайонные медицинские центры будут обслуживать сразу несколько районов, а значит, значительно большее число жителей. При приеме новых специалистов планируется ротация кадров. Записаться к врачу, которого ранее в районе не было, пациенты смогут без ограничений — в выделенные дни его графика.

В министерстве также отметили, что все медицинские организации внутри каждого межрайонного центра будут находиться в равных условиях и останутся равнозначными подразделениями единой структуры. Объединение позволит эффективнее использовать имеющееся оборудование и специализированный медицинский транспорт, а также улучшить ситуацию с кадровым обеспечением.

Добавим, что работа по улучшению качества и доступности медицинской помощи в регионе ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2025 года. Нацпроект направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году и включает обновление поликлиник, амбулаторий и ФАПов, привлечение квалифицированных кадров, внедрение новых подходов к профилактике, диагностике и лечению хронических заболеваний, развитие экстренной помощи, реабилитации, цифровизацию отрасли и сеть национальных исследовательских центров.

Ранее сообщалось, что в регионе зафиксирован новый исторический минимум по одногодичной летальности среди пациентов с онкологическими заболеваниям.

больницы Здравоохранение Нацпроект
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
