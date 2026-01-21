Сосудистое отделение для неврологических больных откроют в БСМП Дзержинска Общество

В Дзержинске планируют создать собственное сосудистое отделение для помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Его откроют на базе Больницы скорой медицинской помощи, сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В учреждении завершаются ремонтные работы. Параллельно ведется подготовка к запуску: решаются организационные и кадровые вопросы, ожидается поставка необходимого медицинского оборудования и мебели.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос открытия находится на особом контроле.

Появление отделения позволит сократить время оказания помощи пациентам с инсультами и другими сосудистыми патологиями, проживающим в Дзержинске. Сейчас маршрутизация таких пациентов осуществляется в соответствии с приказами облминздрава. Больные с острым нарушением мозгового кровообращения доставляются в городскую клиническую больницу №39 Нижнего Новгорода. Пациенты с острым коронарным синдромом направляются в медицинские учреждения Дзержинска, Нижнего Новгорода и Павловского округа – в зависимости от состояния и медицинских показаний.

"Время доставки пациентов во все лечебные учреждения соответствует установленным нормативам", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в министерстве прокомментировали распространенную в соцсетях информацию о якобы прекращении госпитализации пациентов с инфарктами и инсультами из Дзержинска в нижегородские больницы. Там сказали, что данные сведения не соответствуют действительности. Госпитализация продолжается в прежнем порядке. Временные изменения коснулись только направления пациентов с острым коронарным синдромом.

