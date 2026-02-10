Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Дороги к 120 соцобъектам отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году

Дороги к 120 соцобъектам отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году

В Нижегородской области в 2026 году отремонтируют дороги, ведущие к 120 социально значимым объектам. Работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Планируется привести в нормативное состояние 60 участков автодорог, обеспечивающих подъезд к медицинским, образовательным, спортивным и культурным учреждениям. В их числе — дороги к центральным районным больницам в Богородске, селе Гагино и рабочем поселке Ковернино, подъезды к школам и детским садам в Суроватихе, Новом Усаде, Сосновском и Шахунье, дорога к спортивной базе в Балахне, а также подъездные пути к ряду фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах.

Общая протяженность участков, запланированных к ремонту, составит 240 км.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин подчеркнул, что приоритет в программе отдается дорогам, ведущим к жизненно важным объектам. По его словам, запланированный объем работ является отправной точкой, и при поступлении дополнительного финансирования в течение года программа дорожного ремонта может быть расширена.

Как напомнили в ведомстве, в целом в этом году планируется привести в нормативное состояние около 600 км дорог. Работы охватят 114 участков, по которым уже заключены контракты в рамках нацпроекта. Информация о ходе ремонта и возможных временных ограничениях движения будет оперативно доводиться до жителей.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" был инициирован президентом России Владимиром Путиным и начал действовать с 2025 года. Его цель — обеспечить граждан современной и качественной социальной инфраструктурой. Проект включает 12 федеральных направлений и объединяет задачи, ранее реализуемые в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", а также государственных программ, связанных с развитием дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта и повышением безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что капремонт путепровода у Мызинского моста хотят завершить в августе 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

