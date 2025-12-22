Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали более 745 км дорог при плане 626 км. Это на 60% больше, чем годом ранее. Об этом 22 декабря на итоговом заседании регионального правительства сообщил замгубернатора Сергей Морозов.

По его словам, в текущем году объем ассигнований по программе "Региональная и местная дорожная сеть" на ремонт дорог и мостовых сооружений, а также на строительство новых объектов дорожной инфраструктуры в регионе составляет около 15 млрд рублей.

Морозов отметил, что каждый второй километр дорог, приведенных в порядок в этом году, обеспечивает подъезд к медучреждениям, школам и детским садам. Кроме того, в этом году в нормативное состояние привели около 800 погонных метров искусственных сооружений.

Отдельно он выделил запуск путепровода через железную дорогу у поселка Выездное в Арзамасском районе на реконструированном участке дороги Владимир – Муром – Арзамас. Новый объект, запущенный при федеральной поддержке в рамках развития кластера Арзамас — Дивеево — Саров, позволил устранить проблему заторов: в часы пик пробки здесь достигали примерно километра. Морозов подчеркнул, что ликвидация таких "узких" мест особенно важна с учетом развития транспортного сообщения по трассе Р-158, где в этом году реконструировали 23 км.

Говоря о крупных стройках, заместитель губернатора сообщил, что техническая готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде уже достигла 43%.

Системная модернизация дорожной сети вместе с мерами по повышению безопасности движения, по словам Сергея Морозова, заметно влияет на ситуацию на дорогах. За 11 месяцев 2025 года число ДТП снизилось на 22,5% по сравнению с тем же периодом 2024-го, а количество погибших в авариях сократилось на 0,7%.

Напомним, приведение дорог в нормативное состояние остается одной из ключевых задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его цель — обеспечить граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект включает 11 федеральных направлений, объединивших цели, ранее предусмотренные нацпроектами "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги" и государственными программами РФ. Они посвящены развитию дорожного строительства, ЖКХ, безопасности дорожного движения и общественного пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделят еще 2 млрд рублей на дорожный ремонт.