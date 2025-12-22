Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 19:05Диетолог Белоусова раскрыла, чем вреден оливье и как сделать его полезным
22 декабря 2025 18:57Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов
22 декабря 2025 18:48Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
22 декабря 2025 18:33Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области
22 декабря 2025 18:28Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом
22 декабря 2025 18:24Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 18:03На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья
22 декабря 2025 17:46Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту
22 декабря 2025 17:31Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники
Общество

Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту

22 декабря 2025 17:46 Общество
Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали более 745 км дорог при плане 626 км. Это на 60% больше, чем годом ранее. Об этом 22 декабря на итоговом заседании регионального правительства сообщил замгубернатора Сергей Морозов.

По его словам, в текущем году объем ассигнований по программе "Региональная и местная дорожная сеть" на ремонт дорог и мостовых сооружений, а также на строительство новых объектов дорожной инфраструктуры в регионе составляет около 15 млрд рублей.

Морозов отметил, что каждый второй километр дорог, приведенных в порядок в этом году, обеспечивает подъезд к медучреждениям, школам и детским садам. Кроме того, в этом году в нормативное состояние привели около 800 погонных метров искусственных сооружений.

Отдельно он выделил запуск путепровода через железную дорогу у поселка Выездное в Арзамасском районе на реконструированном участке дороги Владимир – Муром – Арзамас. Новый объект, запущенный при федеральной поддержке в рамках развития кластера Арзамас — Дивеево — Саров, позволил устранить проблему заторов: в часы пик пробки здесь достигали примерно километра. Морозов подчеркнул, что ликвидация таких "узких" мест особенно важна с учетом развития транспортного сообщения по трассе Р-158, где в этом году реконструировали 23 км.

Говоря о крупных стройках, заместитель губернатора сообщил, что техническая готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде уже достигла 43%.

Системная модернизация дорожной сети вместе с мерами по повышению безопасности движения, по словам Сергея Морозова, заметно влияет на ситуацию на дорогах. За 11 месяцев 2025 года число ДТП снизилось на 22,5% по сравнению с тем же периодом 2024-го, а количество погибших в авариях сократилось на 0,7%.

Напомним, приведение дорог в нормативное состояние остается одной из ключевых задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его цель — обеспечить граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект включает 11 федеральных направлений, объединивших цели, ранее предусмотренные нацпроектами "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги" и государственными программами РФ. Они посвящены развитию дорожного строительства, ЖКХ, безопасности дорожного движения и общественного пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделят еще 2 млрд рублей на дорожный ремонт.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГУАД Нацпроект Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2025 14:27На 80% увеличен объем ремонта дорог опорной сети в Нижегородской области
19 декабря 2025 10:00Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог
05 ноября 2025 15:35Более 135 км дорог около М-12 восстановили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных