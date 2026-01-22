Более 16 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В 2026 году в Нижегородской области начнут реконструкцию около 130 дорожных объектов в рамках приоритетного национального проекта "Инфраструктура для жизни". Суммарная стоимость контрактов на модернизацию составит 16,2 млрд рублей.

Как рассказали в Главном управлении автодорог региона (ГУАД), общая длина ремонтируемых дорог приблизится к 600 километрам, а общий объем планируемых работ может увеличиться в зависимости от поступления дополнительного финансирования.

Особое внимание уделяется как крупным магистралям, так и небольшим маршрутам, имеющим огромное значение для местных жителей. Среди основных направлений выделяется крупный участок автодороги длиной 14,586 км от поселка Луговой до трассы Нижний Новгород-Шахунья-Киров, важный для муниципального округа город Шахунья. Самым коротким объектом (434 м) станет подъезд к деревне Малиновка в том же округе.

Отдельно выделены дороги, обеспечивающие связь с важными социальными объектами и отдалёнными деревнями. Будут модернизированы подъезды к селу Кондрыкино в Большеболдинском округе (около 2 км), ведущей к памятникам русской культуры, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, и к деревне Галкино в Балахнинском округе (5,52 км), соединяющий село с главной магистралью. Также запланировано обновление путей, ведущих к учебным заведениям, медицинским пунктам и сельскохозяйственным предприятиям в Воскресенском, Гагинском, Кстовском районах и других.

В рамках ремонта подрядчики примут дополнительные меры по повышению безопасности: установят барьерные ограждения, заменят старые дорожные знаки, обустроят площадки для посадки пассажиров и оборудуют остановки автобусными павильонами.

"Главная наша цель — не просто заменить покрытие асфальта, а качественно модернизировать дорожную инфраструктуру, сделав её безопасной и удобной для всех граждан. Каждое мероприятие важно, будь то подъезд к школе, медицинскому учреждению или дороге, соединяющей сельчан с внешним миром. Особое внимание уделяется тем трассам, где необходим не поверхностный ремонт, а полномасштабное восстановление с укреплением обочин, установкой ограждений и заменой светофоров", - подчеркнул руководитель ГУАД Леонид Самухин.

Преобразования положительно скажутся на дорожной безопасности, сделают автомобильные перевозки надежнее и обеспечат лучшую мобильность в районах области, что крайне важно для развития сельской местности и общего повышения уровня жизни.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным в 2025 году, направлен на предоставление гражданам современной и надежной инфраструктуры социального характера. В проекте участвуют 12 федеральных инициатив, направленных на развитие дорожно-строительной отрасли, ЖКХ, улучшение транспортной безопасности и повышение качества общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" привели в порядок более 745 км дорог при плане 626 км.