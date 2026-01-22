10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 января 2026 18:18Более 16 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области
22 января 2026 18:00Новые меры поддержки для приютов животных заработали в Нижнем Новгороде
22 января 2026 16:52Проект планировки для фуникулера на Черниговской вынесли на обсуждения
22 января 2026 16:46Башенная компания оператора Т2 в 2025 году росла вдвое быстрее рынка 
22 января 2026 16:43Нижегородцам рассказали, как пережить зиму
22 января 2026 16:30"Студенческий" десант проверил состояние ледовых площадок во дворах Приокского района
22 января 2026 15:50Нижегородцам показали, как идет строительство передовой школы на Бору
22 января 2026 15:47Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в донорской акции
22 января 2026 15:20Солдатенков: "Перекладка трамвайных путей в Нижнем Новгороде завершится в 2026 году"
22 января 2026 14:59858 тысяч электронных полисов ОСАГО куплено в Нижегородской области за год
Общество

Более 16 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области

22 января 2026 18:18 Общество
Более 16 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области

Фото: ГУАД Нижегородской области

В 2026 году в Нижегородской области начнут реконструкцию около 130 дорожных объектов в рамках приоритетного национального проекта "Инфраструктура для жизни". Суммарная стоимость контрактов на модернизацию составит 16,2 млрд рублей.

Как рассказали в Главном управлении автодорог региона (ГУАД), общая длина ремонтируемых дорог приблизится к 600 километрам, а общий объем планируемых работ может увеличиться в зависимости от поступления дополнительного финансирования.

Особое внимание уделяется как крупным магистралям, так и небольшим маршрутам, имеющим огромное значение для местных жителей. Среди основных направлений выделяется крупный участок автодороги длиной 14,586 км от поселка Луговой до трассы Нижний Новгород-Шахунья-Киров, важный для муниципального округа город Шахунья. Самым коротким объектом (434 м) станет подъезд к деревне Малиновка в том же округе.

Отдельно выделены дороги, обеспечивающие связь с важными социальными объектами и отдалёнными деревнями. Будут модернизированы подъезды к селу Кондрыкино в Большеболдинском округе (около 2 км), ведущей к памятникам русской культуры, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, и к деревне Галкино в Балахнинском округе (5,52 км), соединяющий село с главной магистралью. Также запланировано обновление путей, ведущих к учебным заведениям, медицинским пунктам и сельскохозяйственным предприятиям в Воскресенском, Гагинском, Кстовском районах и других.

В рамках ремонта подрядчики примут дополнительные меры по повышению безопасности: установят барьерные ограждения, заменят старые дорожные знаки, обустроят площадки для посадки пассажиров и оборудуют остановки автобусными павильонами.

"Главная наша цель — не просто заменить покрытие асфальта, а качественно модернизировать дорожную инфраструктуру, сделав её безопасной и удобной для всех граждан. Каждое мероприятие важно, будь то подъезд к школе, медицинскому учреждению или дороге, соединяющей сельчан с внешним миром. Особое внимание уделяется тем трассам, где необходим не поверхностный ремонт, а полномасштабное восстановление с укреплением обочин, установкой ограждений и заменой светофоров", - подчеркнул руководитель ГУАД Леонид Самухин.

Преобразования положительно скажутся на дорожной безопасности, сделают автомобильные перевозки надежнее и обеспечат лучшую мобильность в районах области, что крайне важно для развития сельской местности и общего повышения уровня жизни.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным в 2025 году, направлен на предоставление гражданам современной и надежной инфраструктуры социального характера. В проекте участвуют 12 федеральных инициатив, направленных на развитие дорожно-строительной отрасли, ЖКХ, улучшение транспортной безопасности и повышение качества общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" привели в порядок более 745 км дорог при плане 626 км.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГУАД Дороги Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 16:00Нижегородской области выделят еще 2 млрд рублей на дорожный ремонт
19 декабря 2025 14:27На 80% увеличен объем ремонта дорог опорной сети в Нижегородской области
19 декабря 2025 10:00Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных