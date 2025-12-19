Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог Экономика

Фото: Кира Мишина

Правительство России приняло решение выделить до конца года 5,2 млрд рублей на ремонт дорог для шести регионов. Данный вопрос обсуждался на заседании кабмина 18 декабря.

Как сообщается на сайте российского правительства, в числе получателей средств значится и Нижегородская область.

Отмечается, что финансирование направят на восстановление дорог.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, надежная дорожная сеть имеет важное значение для устойчивого развития регионов.

Напомним, что в 2026 и 2027 годах Нижегородская область получит почти 3 млрд рублей на восстановление дорог, поврежденных при строительстве высокоскоростной магистрали М-12.

Также сообщалось, что в Нижегородской области в 2025 году уже отремонтировали более 135 км автодорог, пострадавших в ходе строительства федеральной трассы М-12.