Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 декабря 2025 11:00Соглашение о субсидировании технопарка "Волга" может быть расторгнуто
19 декабря 2025 10:39Нижегородские сельхозпредприятия увеличили производство мяса
19 декабря 2025 10:00Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог
18 декабря 2025 17:04Люлин назвал принятие бюджета-2026 результатом большой совместной работы
18 декабря 2025 16:12Экономист усомнился в введении налога на сверхприбыль кредитных организаций
18 декабря 2025 14:18"Дзержинский водоканал" присоединился к федпроекту "Производительность труда"
18 декабря 2025 13:46Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре более 200 млн рублей
18 декабря 2025 12:13Защита от патентного троллинга: нижегородскому бизнесу дали советы
18 декабря 2025 11:40Евгений Люлин подчеркнул важность нового инвестиционного соглашения в сфере АПК
18 декабря 2025 10:54Нижегородское Заксобрание утвердило бюджет на 2026 год
Экономика

Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог

19 декабря 2025 10:00 Экономика
Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог

Фото: Кира Мишина

Правительство России приняло решение выделить до конца года 5,2 млрд рублей на ремонт дорог для шести регионов. Данный вопрос обсуждался на заседании кабмина 18 декабря.

Как сообщается на сайте российского правительства, в числе получателей средств значится и Нижегородская область.

Отмечается, что финансирование направят на восстановление дорог.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, надежная дорожная сеть имеет важное значение для устойчивого развития регионов.

Напомним, что в 2026 и 2027 годах Нижегородская область получит почти 3 млрд рублей на восстановление дорог, поврежденных при строительстве высокоскоростной магистрали М-12.

Также сообщалось, что в Нижегородской области в 2025 году уже отремонтировали более 135 км автодорог, пострадавших в ходе строительства федеральной трассы М-12.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство РФ Ремонт дорог Финансы
Поделиться:
Новости по теме
13 декабря 2025 08:57Обновленные по нацпроекту проспекты Ленина и Гагарина обеспечат комфортный проезд к ледовым каткам
12 декабря 2025 17:49Еще 26 участков дорог включают в транспортную программу Нижнего Новгорода
15 июля 2025 08:00Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных