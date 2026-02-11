Завотделением нижегородской больницы №33 отправили в СИЗО Происшествия

Заведующей офтальмологическим отделением ГКБ №33 в Нижнем Новгороде предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием должностного положения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Меру пресечения Татьяне Соколовой избрали сегодня, 11 февраля. Решением суда она отправится в СИЗО.

Что до и.о. главврача больницы в Ленинском районе Павла Зубеева (отец Соколовой. - Прим. ред.), то ему меру пресечения изберут после улучшения здоровья. Как ранее выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", накануне Зубеева госпитализировали с инфарктом.

