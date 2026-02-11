Замглаву нижегородского ТУ Росимущества отправили под домашний арест Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Глава территориального управления Росимущества в Нижегородской области Сергей Чайка и его заместитель Сергей Родионов стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по п.п. "г", "е" ч.3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.

Родионова Московский районный суд отправил под домашний арест до 7 апреля 2026 года включительно. Меру пресечения была избрана сегодня, 11 февраля. Решение по Чайке на момент публикации этой новости не принято.

Напомним, что накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег в нижегородской больнице №33. По данным областной прокуратуры, руководитель медучреждения организовал необоснованное начисление зарплаты своей дочери, занимавшей должность заведующей отделением. Общая сумма выплат превысила 1 млн рублей.

Позже редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что и.о. главврача ГКБ №33 Павла Зубеева госпитализировали с инфарктом.