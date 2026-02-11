Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Умер 73-летний экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов

11 февраля 2026 20:23 Общество

На 74-м году жизни скончался председатель Совета ветеранов прокуратуры Нижегородской области, прокурор региона в 1992-2001 годах Александр Федотов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Александр Федотов родился 13 мая 1952 года в селе Холостой Майдан Вадского района Горьковской области. Трудовой путь начал слесарем на заводе "Электромаш" и Горьковском автомобильном заводе, проходил службу в ракетных войсках Советской армии.

В 1973 году поступил на Горьковский факультет Всесоюзного юридического заочного института. После окончания вуза в 1978 году был принят на службу в органы прокуратуры Горьковской области.

Он последовательно занимал должности помощника прокурора Приокского района, следователя, старшего следователя областной прокуратуры, прокурора Бора, заместителя прокурора области. 11 февраля 1992 года возглавил прокуратуру Нижегородской области.

В 1990-е годы, в период всплеска преступности, Александр Федотов руководил надзорным ведомством в сложных условиях реформ и трансформации правовой системы. Он лично выезжал на места резонансных преступлений, контролировал расследования и координировал работу следственных и оперативных служб.

В прокуратуре отмечают, что за годы службы он зарекомендовал себя принципиальным и авторитетным руководителем, уделял внимание укреплению кадрового состава. Многие сотрудники, работавшие под его руководством, впоследствии заняли руководящие должности в органах прокуратуры различных регионов.

Возглавляя Совет ветеранов прокуратуры области, Александр Федотов занимался наставничеством и участвовал в воспитании молодых сотрудников.

Он был Почетным работником прокуратуры Российской Федерации, Почетным гражданином Нижегородской области, почетным ветераном Нижнего Новгорода, имел ведомственные и государственные награды, являлся государственным советником юстиции 2 класса.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно, сказали в надзорном ведомстве. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича Федотова. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

