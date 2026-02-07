Умер руководитель Нижегородского отделения РХО профессор Владимир Воротынцев

Фото:
Скончался профессор доктор химических наук Владимир Воротынцев. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ имени Лобачевского.
Свою карьеру он начал в 1970 году, окончив физфак Горьковского университета. После распределения он попал в Институт химии Академии наук СССР, где работал под руководством академика Г. Г. Девятых.
В этом научном центре Владимир Михайлович проработал более четверти века. Здесь он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации.
Позднее он возглавил кафедру "нанотехнологии и биотехнологии" в Нижегородском техническом университете имени Р. Е. Алексеева.
Многие годы Воротынцев был бессменным руководителем Нижегородского отделения Российского химического общества имени Д. И. Менделеева.
Прощание с ученым состоится 8 февраля в 12:00 в ритуальном зале на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Владимира Михайловича.
Ранее сообщалось, что старейший сотрудник НИФТИ ННГУ Юрий Макарычев скончался на 92-м году жизни.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+