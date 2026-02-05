Старейший сотрудник ННГУ Юрий Макарычев умер на 92-м году жизни Наука

Фото: пресс-служба ННГУ

Старейший работник НИФТИ ННГУ Юрий Константинович Макарычев умер 3 февраля на 92-м году жизни. О его кончине сообщили в пресс-службе университета.

Более 65 лет своей жизни он посвятил Физико-техническому институту. Трудовую деятельность в Горьковском университете Макарычев начинал конструктором. Позднее он возглавил конструкторское бюро института и обеспечивал разработками многие научные проекты.

В разные годы Юрий Макарычев избирался комсоргом, председателем месткома и профкома, а также председателем совета трудового коллектива.

В последние годы активно занимался делами ветеранов университета и возглавлял совет ветеранов ННГУ.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Юрия Константиновича Макарычева.

