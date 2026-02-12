Владимир Путин присвоил почетные звания пятерым нижегородцам Общество

Фото: kremlin.ru

Пятеро нижегородцев удостоены почетных званий. Указы президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами опубликованы на официальном сайте Кремля.

Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" присвоено Льву Хайтовичу — преподавателю детской школы искусств № 8 имени В.Ю. Виллуана, а также Ирине Шоломицкой — сотруднице Центральной детской музыкальной школы имени А.Н. Скрябина.

Светлане Скатовой, учителю гимназии № 13 Нижнего Новгорода, присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации".

За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" получил Максим Самарин — наладчик станков и манипуляторов с программным управлением производственно-конструкторского объединения "Теплообменник".

Трактористу-машинисту ООО "Племзавод им. Ленина" Николаю Кириллову присвоено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева Орденом Дружбы. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также отмечены председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров.