Два нижегородских депутата удостоены госнаград Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета ЗСНО по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и депутат регионального парламента, руководитель аппарата Заксобрания Максим Ребров удостоены государственных наград.

Указом президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу они награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Награды присуждены за вклад в развитие законодательства и эффективную работу в региональном парламенте.

Тем временем, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев награжден Орденом Дружбы.