Последние новости рубрики Политика
12 февраля 2026 10:03Два нижегородских депутата удостоены госнаград
12 февраля 2026 09:30Владимир Путин наградил Андрея Гнеушева Орденом Дружбы
11 февраля 2026 11:30Глеб Никитин встретился с переехавшими в Москву нижегородцами
11 февраля 2026 11:19"Запасаемся попкорном": Евгений Люлин — о конфликте Макрона и Трампа
11 февраля 2026 11:09Глеб Никитин выступил на конгрессе по госуправлению в Москве
10 февраля 2026 18:32Нижний Новгород не разрывал побратимские отношения с недружественными странами
10 февраля 2026 17:21Консульства семи стран работают в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 10:56Глеб Никитин: "Работники дипломатического корпуса превращают политическую волю в конкретные решения, важные для страны"
09 февраля 2026 18:47Колыванов подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий
06 февраля 2026 17:16Эксперт-мониторинг событий с 30 января по 6 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Два нижегородских депутата удостоены госнаград

12 февраля 2026 10:03 Политика
Два нижегородских депутата удостоены госнаград

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета ЗСНО по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и депутат регионального парламента, руководитель аппарата Заксобрания Максим Ребров удостоены государственных наград.

Указом президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу они награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Награды присуждены за вклад в развитие законодательства и эффективную работу в региональном парламенте.

Тем временем, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев награжден Орденом Дружбы.

Владимир Путин Законодательное собрание Награды
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных