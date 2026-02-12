Два нижегородских депутата удостоены госнаград

Фото:
Председатель комитета ЗСНО по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и депутат регионального парламента, руководитель аппарата Заксобрания Максим Ребров удостоены государственных наград.
Указом президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу они награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Награды присуждены за вклад в развитие законодательства и эффективную работу в региональном парламенте.
Тем временем, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев награжден Орденом Дружбы.
