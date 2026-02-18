В Госдуме предлагают повысить налоги на элитную недвижимость и дорогие авто Политика

Фото: Александр Воложанин

В Государственной думе выступили с инициативой усилить налоговую нагрузку для состоятельных граждан. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с 360.ru предложил расширить действующую прогрессивную шкалу налогообложения недвижимости. По его мнению, к уже установленным федеральным ставкам необходимо добавить новые — с учетом кадастровой стоимости объектов.

Кроме того, парламентарий считает целесообразным ввести дополнительный разовый сбор при покупке дорогостоящих транспортных средств.

Миронов напомнил, что за минувший год совокупное состояние самых обеспеченных российских бизнесменов увеличилось почти на 24 млрд долларов. По его словам, действующая налоговая система не в полной мере отражает реальные финансовые возможности владельцев элитных домов и дорогих автомобилей.

"Казалось бы, в наше непростое время государству сам бог велел увеличивать доходы бюджета за счет тех, кто округляет свои капиталы, за счет их дворцов, усадеб, машин, яхт и самолетов", — отметил депутат.

Подготовленный законопроект предполагает, что для объектов недвижимости стоимостью свыше 350 млн рублей ставка разового налога может составить от 3 до 4 % от кадастровой стоимости.

Для автомобилей дороже 20 млн рублей предлагается установить разовый налог в размере от 1 до 4 % от цены покупки.

Как подчеркнул Миронов, реализация инициативы позволит увеличить поступления в региональные и муниципальные бюджеты, а также сделает распределение налоговой нагрузки более справедливым.

