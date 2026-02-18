Движение по улицам Малой Покровской и Гоголя ограничили до 31 марта

Движение транспорта ограничили на Малой Покровке и улице Гоголя в районе дома №2 до 31 марта. Как сообщили в городском дептрансе, это связано с реконструкцией дороги.
Водителям советуют ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, с 28 января на Малой Покровской установили знаки "Движение запрещено". Для повышения безопасности дорожного движения планируется расширить проезжую часть улицы Маслякова до 4-х полос (там будет двустороннее движение), а также реконструировать перекресток Маслякова - Похвалинский съезд - Обозная - Малая Ямская.
