Движение по улицам Малой Покровской и Гоголя ограничили до 31 марта

Движение по улицам Малой Покровской и Гоголя ограничили до 31 марта

Движение транспорта ограничили на Малой Покровке и улице Гоголя в районе дома №2 до 31 марта. Как сообщили в городском дептрансе, это связано с реконструкцией дороги.

Водителям советуют ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, с 28 января на Малой Покровской установили знаки "Движение запрещено". Для повышения безопасности дорожного движения планируется расширить проезжую часть улицы Маслякова до 4-х полос (там будет двустороннее движение), а также реконструировать перекресток Маслякова - Похвалинский съезд - Обозная - Малая Ямская.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

