Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января Общество

На участке улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей. Меры начнут действовать с 20 января 2026 года, сообщили в мэрии.

Запрет коснется отрезка дороги от площади Горького до Малой Покровской. Такие изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны действия ограничений. В противном случае машины будут эвакуированы.

Автомобилистам советуют заранее изучить новые правила парковки на этом участке и внимательно следить за дорожными знаками.

Напомним, парковку у Дома связи сделали платной. Кроме того, остановку и стоянку транспорта ограничат на площади Горького с 6 января.

Ранее сообщалось, что площадь Минина и Пожарского закроют для движения в новогоднюю ночь.