Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2025 09:15Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января
31 декабря 2025 08:47Нижегородский врач объяснил, чем алкоголь опасен даже в малых дозах
31 декабря 2025 08:13Почти 4 млн рублей вернули коммунальщики нижегородцам по требованию ГЖИ
31 декабря 2025 07:25Почти миллиард направят на строительство новой школы в Володарске
30 декабря 2025 20:00Новый корпус школы №1 построят в Сосновском
30 декабря 2025 19:12Гинеколог Милютина объяснила необходимость вакцинироваться против ВПЧ
30 декабря 2025 18:18Автобус запустят вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде в январе
30 декабря 2025 17:59Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса
30 декабря 2025 17:28Полиция изъяла 330 елок у нелегальных торговцев в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 17:10Число квот на ЭКО в Нижегородской области увеличат в 2026 году
Общество

Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января

31 декабря 2025 09:15 Общество
Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января

На участке улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей. Меры начнут действовать с 20 января 2026 года, сообщили в мэрии.

Запрет коснется отрезка дороги от площади Горького до Малой Покровской. Такие изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны действия ограничений. В противном случае машины будут эвакуированы.

Автомобилистам советуют заранее изучить новые правила парковки на этом участке и внимательно следить за дорожными знаками. 

Напомним, парковку у Дома связи сделали платной. Кроме того, остановку и стоянку транспорта ограничат на площади Горького с 6 января.

Ранее сообщалось, что площадь Минина и Пожарского закроют для движения в новогоднюю ночь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных