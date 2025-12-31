Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января

На участке улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей. Меры начнут действовать с 20 января 2026 года, сообщили в мэрии.
Запрет коснется отрезка дороги от площади Горького до Малой Покровской. Такие изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны действия ограничений. В противном случае машины будут эвакуированы.
Автомобилистам советуют заранее изучить новые правила парковки на этом участке и внимательно следить за дорожными знаками.
Напомним, парковку у Дома связи сделали платной. Кроме того, остановку и стоянку транспорта ограничат на площади Горького с 6 января.
Ранее сообщалось, что площадь Минина и Пожарского закроют для движения в новогоднюю ночь.
