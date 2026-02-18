Два проезда у Анкудиновского шоссе закроют из-за соревнований

В Нижнем Новгороде на время спортивного мероприятия ограничат движение транспорта в районе Анкудиновского шоссе. Меры будут действовать с 22:00 19 февраля до 17:00 21 февраля.
Как сообщили в городском дептрансе, проезд закроют на двух участках: от Анкудиновского шоссе до дома №4, а также от Анкудиновского шоссе до дома №26 по улице Корейской.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничений. Машины, которые останутся на перекрытых участках, переместят принудительно.
Автомобилистам советуют заранее посмотреть схему движения, быть внимательнее на дороге и ориентироваться на временные знаки.
Ранее сообщалось, что движение по путепроводу Мызинского моста частично ограничат в выходные.
