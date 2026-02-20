Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Выяснилось, когда появится выделенка для автобусов на улице Новикова-Прибоя

20 февраля 2026 11:58 Общество
Выяснилось, когда появится выделенка для автобусов на улице Новикова-Прибоя

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Выделенная полоса для общественного транспорта появится на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде после завершения ремонта путепровода Мызинского моста. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников на заседании постоянной комиссии городской думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По его словам, маршрут выделенной полосы начнется от станции метро "Пролетарская", пройдет по улице Новикова-Прибоя и пересечет Мызинский мост.

Он добавил, что "выделенку" хотели сделать в прошлом году, но отложили из-за ремонта. Сейчас на путепроводе проезжая часть сужена, поэтому организовать выделенную полосу невозможно — транспорт просто не сможет проехать.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт путепровода планируется завершить в августе 2026 года. До окончания работ движение по нему будет ограничено.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

