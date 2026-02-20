Выяснилось, когда появится выделенка для автобусов на улице Новикова-Прибоя Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Выделенная полоса для общественного транспорта появится на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде после завершения ремонта путепровода Мызинского моста. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников на заседании постоянной комиссии городской думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, маршрут выделенной полосы начнется от станции метро "Пролетарская", пройдет по улице Новикова-Прибоя и пересечет Мызинский мост.

Он добавил, что "выделенку" хотели сделать в прошлом году, но отложили из-за ремонта. Сейчас на путепроводе проезжая часть сужена, поэтому организовать выделенную полосу невозможно — транспорт просто не сможет проехать.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт путепровода планируется завершить в августе 2026 года. До окончания работ движение по нему будет ограничено.