Эксперты предложили дополнить программу развития Нижегородской области

Глава правительства России Михаил Мишустин, выступая 25 февраля перед депутатами Государственной Думы РФ, отметил Нижегородскую область среди регионов-лидеров в области станкостроения и робототехники.

Достижения региона в этой сфере обусловлены не только огромным опытом и традициями, сформировавшимися еще в советские времена, но и новыми начинаниями. Так, в 2025 году на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева и при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) начался процесс создания Нижегородского центра промышленной робототехники, открытие которого ожидается в 2026 году.

На протяжении нескольких лет Нижегородская область демонстрирует успехи в самых разных отраслях и сферах. Регион показывает высокую результативность в привлечении инвестиций, является лидером в развитии ИТ-отрасли, входит в число ведущих регионов по развитию ОПК и атомной энергетики. У нижегородцев есть устойчивые успехи в развитии агропромышленного комплекса, область входит в число лидеров по развитию КРТ и туристического кластера.

Комплексный подход, который лег в основу Стратегии развития Нижегородской области, показывает убедительные результаты, но что нижегородцы упускают в программе своего развития? Что можно было бы добавить в эту программу и чему можно поучиться у других регионов России? Этот вопрос мы адресовали экспертам.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Беглый анализ документов, посвященных развитию субъектов Российской Федерации, показывает, что регионы по-разному формулируют приоритеты своего стратегического развития. Частенько это набор немного видоизмененных тезисов федеральных стратегий. Иногда встречается классическое стратегирование, как, например, в Вологодской области, где в качестве целевых показателей развития региона одновременно обозначены деалкоголизация населения и рост сдавших нормативы ГТО. ("Бросаем пить, встаем на лыжи"). Иногда регионы поражают мощью своего оптимизма, закладывая в качестве приоритетных целей развития создание сети крематориев (Самарская область). Нередко встречаются действительно интересные идеи. Например, в Татарстане в Стратегию развития включены такие позиции, как "Формирование научно-образовательного кластера для привлечения, развития и удержания талантов в научно-технологической сфере", "Популяризация результатов научных исследований через конгрессно-выставочные и просветительские мероприятия", "Создание единого интеллектуального научно-образовательного пространства (Smart Market-Space)" и т.д. Этот опыт перспективен и требует дополнительного изучения.

Если же говорить об обновлении Стратегии развития Нижегородской области, то я бы обратил внимание на раздел, связанный с развитием Нижегородской агломерации. После присоединения Кстова к Нижнему Новгороду и ввиду будущего (в долгосрочной перспективе) присоединения к Нижнему Бору требуется проектирование и строительство новой транспортно-логистической системы, связывающей основные города агломерации. Уже сегодня необходимо работать над созданием скоростного транспортного коридора, делающего кстовчан реальными нижегородцами, а завтра такие коммуникации потребуются жителям Борского района Нижнего Новгорода. При проектировании можно было бы изучить опыт Волгограда, растянувшегося вдоль Волги на 90 км. В этом городе действует единственная в России система скоростного трамвая. Можно также учесть и опыт Москвы, отказавшейся в прошлом году от монорельса в пользу МЦК.

Предвидя упрек в избыточной амбициозности, хочу заметить, что это и есть ключевой принцип в стратегическом планировании, и Нижегородская область неоднократно доказала, что именно такой принцип ведет к убедительным результатам".

Лубяной Максим, директор Научно-исследовательского института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Тот факт, что Нижегородская область была отдельно отмечена председателем правительства в контексте развития станкостроения и робототехники, показателен. Упоминание на таком уровне - это всегда сигнал: ставка на технологическое развитие региона реализуется не на бумаге, а через конкретные, работающие механизмы. Создание на базе НГТУ Нижегородского центра промышленной робототехники при поддержке НОЦ - это не декларация о намерениях, а уже запущенный процесс, который и дает области право находиться в этой повестке.

Более того, если посмотреть на ситуацию шире, регион демонстрирует устойчивые позиции сразу в нескольких чувствительных для экономики сферах: от ОПК и атомной энергетики до IT и агропрома. Такой "веерный" охват снижает риски и говорит о том, что рост опирается не на одну точку, а на достаточно диверсифицированную базу. Однако, когда мы говорим о комплексном развитии, есть риск создать образ региона, у которого "все схвачено". При всей убедительности промышленных и инвестиционных успехов важно смотреть, где в этой стройной картине образуются "точки напряжения".

Главный вопрос, на мой взгляд, - это конкуренция за человека. И здесь важно понимать: в Нижегородской области этот вызов осознан на самом верху. Губернатор Никитин последовательно делает ставку на то, что без современной городской среды, без инфраструктуры комфорта любые технологические успехи повиснут в воздухе. Кадры просто не захотят оставаться.

Поэтому здесь мы видим не разрыв, а скорее гонку со временем. С одной стороны, создаются рабочие места нового поколения: центр робототехники, IT-кластеры, оборонные производства. С другой - параллельно идут масштабные вложения в городскую среду: метро, общественные пространства, программы комплексного развития территорий. Вопрос не в том, делает ли регион ставку на комфорт (он ее делает), а в том, успевает ли инфраструктура за темпами такого роста.

Логичным дополнением к этой стратегии могла бы стать еще более тонкая настройка самой среды, не только физической, но и смысловой. Чтобы молодой специалист, приходя в нижегородский IT-кластер или на современное производство, видел: здесь не просто дают работу, здесь сформировано пространство для жизни, общения, самореализации. И вот эту среду - парки, общественные центры, событийную повестку, горизонтальные связи - государство может и должно выращивать в партнерстве с бизнесом и сообществами.

По сути, речь о том, чтобы каждый день подтверждать: Нижний Новгород - это город, в котором хочется жить. Эта формулировка уже давно стала не просто слоганом, а работающим принципом городского развития. И чем точнее мы будем синхронизировать промышленный рост с качеством повседневности, тем быстрее это пожелание превратится в устойчивую реальность для тысяч молодых семей".

Андрей Чугунов, журналист:

"На фоне признания на высшем уровне успехов Нижегородской области как минимум в двух отраслях - станкостроении и робототехнике - говорить о каких бы то ни было недочетах в стратегии развития региона, наверное, не совсем правильно. Тем не менее есть одна позиция, реализация которой представляется если не главной, то одной из главных целей.

Речь о логистике и транспортно-логистическом комплексе. Так уж сложилось, но наш регион, по большому счету, перестал быть интересен для этих целей, особенно вследствие деградации речных товарных перевозок, причины которой всем известны: от проблем Городецкого гидроузла и обмеления Волги на участке Городец - Нижний Новгород до отказа экономических субъектов от использования речных судов.

Тем не менее еще в одной из прошлых стратегий в начале 2000-х годов было продекларировано уникальное с точки зрения логистики географическое положение области. Тогда исследователи декларировали, что в радиусах 500 и 1000 км от Нижнего Новгорода находится максимальное для страны количество потребителей товарной продукции как промышленного, так и бытового назначения.

Из этого делался вывод, что создание в регионе логистических (складских) хабов может стать мощным драйвером появления новых производств различных отраслей.

Причем не только тех, что исторически имеют базис в области, но и совершенно новых. К сожалению, это так и осталось невоплощенным результатом маркетинговых исследований.

Кстати, помните, почему концерн Тойота построил в конце 90-х годов свой сборочный завод под Санкт-Петербургом, а не в Борском районе, как предполагалось изначально? Только потому, что невозможно было организовать подвоз компонентов и отгрузку автомобилей без создания больших складов: пропускная способность нижегородских логистических путей не позволила".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Нижегородская область обладает сложившимся мощным фундаментом для ускоренного индустриально-инновационного развития: это признанное лидерство в ИТ-сфере, благоприятный инвестиционный климат, высокий уровень подготовки кадров, успехи в робототехнике и машиностроении.

Более полное раскрытие этого потенциала может обеспечить усиленное внимание к нескольким ключевым факторам.

Повышение уровня кластеризации экономики. Создание межотраслевых индустриальных кластеров с акцентом на кооперацию между станкостроением, робототехникой и ИТ-сектором.

Ставка на формирование агроиндустриальных кластеров с глубокой переработкой продукции.

Расширение программы "Умный регион" на малые города и сельские территории с акцентом на телемедицину, дистанционное образование и электронные госуслуги.

Создание венчурного фонда с государственно-частным участием для финансирования стартапов на стадии масштабирования. Особый упор сделать на совершенствование механизмов передачи прав на интеллектуальную собственность от инновационных разработчиков к бизнесу.

Ставка на развитие человеческого капитала. Программы целевой подготовки кадров под потребности высокотехнологичных производств. Формирование неформальных образовательных программ для молодежи в сфере цифровых компетенций и т.д.".

Сергей Кочеров, доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде:

"Как известно, за основу Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года принято приоритетное развитие таких направлений, как высокотехнологичная промышленность (автомобилестроение, судостроение, ОПК), ИТ-сектор, создание научно-образовательных центров (НОЦ) и привлечение инвестиций, комплексное развитие территорий (КРТ), логистика и туризм. Из этих направлений, на мой взгляд, сегодня наиболее успешным является привлечение инвестиций, без которых невозможна реализация крупных инфраструктурных проектов. Но это же порождает зависимость других приоритетных направлений от позиции федерального центра: выделит ли Москва обещанные средства на расширение особой экономической зоны "Кулибин", на строительство ИТ-кампуса "Неймарк", на создание научно-технологического центра "Квантовая долина" или найдет им другое применение в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки. Для большей уверенности в том, что при подведении итогов реализации Стратегии в 2035 году новый губернатор не выступит с заявлением в духе "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда", желательно иметь преимущественную опору на собственные средства, получаемые от эффективного использования промышленно-аграрного и научно-технического потенциала области.

Многое при этом будет зависеть от успехов в преобразовании нашего региона в край, комфортный для жизни. А это предполагает массовое строительство квартир и домов по ценам, приемлемым для молодых семей, а не лоббируемым крупным бизнесом, завершение создания обходных дорог и оптимизацию транспортного сообщения в Нижнем, чтобы улицы не перекрывались из-за постоянно переносимого открытия новых станций метро, появление в областной столице гостиниц европейского уровня. А также многое другое, что нужно жителям области для удовлетворенности настоящим и уверенности в завтрашнем дне".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

Фото: Александр Воложанин