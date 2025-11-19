Международный медкластер хотят создать в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Международный медицинский кластер предложили создать в Нижегородской области на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Законодательное собрание региона.

Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон "О международном медицинском кластере". В частности, предлагается разрешить формирование таких кластеров не только в Москве и Московской области, как это предусмотрено сейчас, но и на территории инновационных научно-технологических центров. Это позволит включить в состав кластера часть площадки "Квантовой долины".

Сейчас на территории ИНТЦ уже работают частные медицинские организации. Однако для реализации международных проектов в сфере здравоохранения необходимо привлечение иностранных специалистов, а также использование лекарств и медизделий, зарегистрированных в странах — участниках Организации экономического сотрудничества и развития.

Управление новым кластером предлагается передать действующей управляющей компании "Квантовой долины", учредителем которой выступает Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не противоречит международным обязательствам России.

Напомним, "Квантовая долина" — единственный инновационный научно-технологический центр в Приволжском федеральном округе. Резиденты ИНТЦ в течение 10 лет получают налоговые льготы: при годовой выручке до 1 млрд рублей и совокупной чистой прибыли не более 300 млн рублей они освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС. Размер страховых взносов для них составляет 15% от суммы, превышающей МРОТ.

Центр играет ключевую роль в реализации национального проекта "Наука и университеты", обеспечивая эффективное взаимодействие науки и бизнеса. В 2024 году к "Квантовой долине" присоединились 17 новых компаний. Они планируют вложить в развитие своих проектов около 11 млрд рублей и создать свыше 400 рабочих мест. Общий объем инвестиций в инициативы на территории центра превысил 1,5 млрд рублей, из которых более 1 млрд направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Ранее сообщалось, что на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде выделено более 14 млрд рублей.