Наука

Нижегородцам рассказали о ключевых научных проектах в регионе

09 февраля 2026 16:29
Нижегородцам рассказали о ключевых научных проектах в регионе

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, и.о. министра науки и высшего образования региона Екатерина Солнцева рассказала о ключевых научных проектах региона и о том, как научные разработки трансформируются в технологии для реального сектора экономики. На пресс-конференции АиФ, приуроченной ко Дню российской науки, присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам Екатерины Солнцевой, одним из главных инструментов интеграции науки и бизнеса в регионе остается Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ). Он работает с 2019 года и показывает хорошие результаты: по итогам 2023 года занял третье место в стране, а в 2024 году был признан лучшим в России по эффективности работы.

Зампред правительства добавила, что многие регионы отказались от НОЦ из-за прекращения федеральной программы поддержки модели, но в Нижегородской области центр продолжит работу, поскольку доказал свою эффективность в качестве механизма доведения научных разработок до реального сектора экономики.

Сегодня в рамках НОЦ используются несколько форматов взаимодействия науки и бизнеса. Один из них — адресное финансирование инициативных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) под потребности компаний. В этом случае НОЦ выступает связующим звеном между бизнесом и научными коллективами.

Еще один формат — выполнение НИОКР вузами в интересах индустриальных партнеров на условиях софинансирования. В рамках таких проектов регион сотрудничает с рядом крупных компаний,.

НОЦ также выполняет функции регионального оператора Российского научного фонда. Среди поддержанных проектов — разработки по направлению национального лидерства, включая средства производства и автоматизацию. Один из отобранных на федеральном уровне нижегородский проект - информационная платформа проектирования режущих инструментов. 

Екатерина Солнцева добавила, что прикладные исследования невозможны без формирования устойчивого научного базиса, которым является фундаментальная наука. В этом направлении РНФ также поддерживает ряд проектов в области медицины, химии и материаловедения, включая разработку инкапсуляторов для молекул, отечественных катализаторов для получения оксида этилена, а также технологий создания специальных стекол.

Еще она обратила внимание на проекты, которые в настоящее время реализуются при поддержке НОЦ. Среди них — разработка комплексного модуля с микропроцессорами и создание производственных линий для выпуска смазочных материалов для промышленности.

Особое внимание, по ее словам, заслуживает наиболее прорывной проект в области химии для микроэлектроники — создание Центра малотоннажной химии для микроэлектроники. Этот центр является ключевым элементом в обеспечении технологического лидерства и технологической независимости страны.

В числе ключевых инструментов развития научной экосистемы Солнцева также назвала ИНТЦ "Квантовая долина" с налоговыми преференциями для высокотехнологичного бизнеса.

Говоря о положении науки в целом, Солнцева отметила, что в регионе сформированы сильные научные школы и образовательный кластер. В Нижегородской области работают 12 самостоятельных вузов, научные институты РАН, включая Институт прикладной физики, Институт физики микроструктур и Институт химии высокочистых веществ.

Создание регионального министерства науки и высшего образования, по ее словам, стало ответом на запрос научного сообщества. Новое ведомство будет формировать научную повестку внутри региона и представлять интересы нижегородской науки на федеральном уровне.

В завершение она подчеркнула, что современные научные прорывы невозможны вне междисциплинарного взаимодействия, отметив, что "прорывная наука всегда рождается в кооперации, а не в конкуренции".

Напомним, профильное министерство науки и высшего образования заработало в структуре регионального правительства с 1 января. 

Ранее сообщалось, что в регионе при поддержке Нижегородского НОЦ разработали и внедрили систему интеллектуального мониторинга станочного парка.

Ранее сообщалось, что в регионе при поддержке Нижегородского НОЦ разработали и внедрили систему интеллектуального мониторинга станочного парка.

Вузы Екатерина Солнцева Наука
