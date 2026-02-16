Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Дети 5 и 7 лет погибли на пожаре в Нижегородской области

Дети 5 и 7 лет погибли на пожаре в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пятилетняя девочка и семилетний мальчик погибли на пожаре в Нижегородской области.

По данным регионального управления МЧС, трагедия произошла 16 февраля в селе Трофимово Лысковского округа. Там вспыхнул личный жилой дом. Площадь пожара составила 48 кв. метров. 

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода на группу детей упала наледь с крыши. Медпомощь потребовалась шестерым пострадавшим.

