Нижегородец получил 5 лет условно за похищение ребенка

Фото: Нижегородский областной суд

Нижегородский областной суд вынес приговор местному жителю Андрею Румянцеву. Его признали виновным по делу о похищении несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе суда, 2 октября 2023 года Румянцев, решив, что незнакомый мальчик повредил его автомобиль, схватил подростка за воротник куртки и дважды ударил деревянной палкой по рукам и ногам. После этого он потребовал, чтобы ребенок позвонил матери и попросил ее приехать.

Когда женщина попросила отпустить сына, Румянцев отказался. Угрожая насилием он насильно отвел его к дому, где проживает сам и продолжал удерживать его там.

Даже после приезда матери мужчина не выполнил ее требования освободить ребенка. В итоге мальчика освободил мужчина, приехавший вместе с ней.

Румянцев признал вину, однако заявил, что не намеревался похищать мальчика.

Изначально его действия были квалифицированы по пункту "в" части 3 статьи 126 УК РФ — "Похищение человека, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия". Однако суд не нашел подтверждения наступлению тяжких последствий и переквалифицировал обвинение.

В итоге Румянцева признали виновным по пунктам "в", "г", "д" части 2 статьи 126 УК РФ — похищение с угрозой применения опасного насилия, с использованием предмета в качестве оружия и в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Суд назначил Румянцеву наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

