Нижегородец получил 5 лет условно за похищение ребенка

Фото:
Нижегородский областной суд вынес приговор местному жителю Андрею Румянцеву. Его признали виновным по делу о похищении несовершеннолетнего.
Как сообщили в пресс-службе суда, 2 октября 2023 года Румянцев, решив, что незнакомый мальчик повредил его автомобиль, схватил подростка за воротник куртки и дважды ударил деревянной палкой по рукам и ногам. После этого он потребовал, чтобы ребенок позвонил матери и попросил ее приехать.
Когда женщина попросила отпустить сына, Румянцев отказался. Угрожая насилием он насильно отвел его к дому, где проживает сам и продолжал удерживать его там.
Даже после приезда матери мужчина не выполнил ее требования освободить ребенка. В итоге мальчика освободил мужчина, приехавший вместе с ней.
Румянцев признал вину, однако заявил, что не намеревался похищать мальчика.
Изначально его действия были квалифицированы по пункту "в" части 3 статьи 126 УК РФ — "Похищение человека, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия". Однако суд не нашел подтверждения наступлению тяжких последствий и переквалифицировал обвинение.
В итоге Румянцева признали виновным по пунктам "в", "г", "д" части 2 статьи 126 УК РФ — похищение с угрозой применения опасного насилия, с использованием предмета в качестве оружия и в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Суд назначил Румянцеву наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу выпустили из СИЗО.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+