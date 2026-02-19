Вместо срока — штраф: экс-главе Советского района Исаеву смягчили приговор Происшествия

Фото: Кира Мишина

Нижегородский областной суд пересмотрел приговор бывшему главе Советского района Нижнего Новгорода Владимиру Исаеву. Вместо восьми лет колонии строгого режима ему назначен штраф в размере 11 млн рублей. От реального лишения свободы экс-чиновник освобожден. Об этом сообщается в картотеке дел.

Напомним, Владимир Исаев руководил Советским районом с января 2017 года до июня 2020 года. Уголовное дело в отношении него возбудили в августе 2020 года. По версии следствия, с 2018 по 2020 год Исаев через посредников получал деньги от предпринимателей за покровительство владельцам нестационарных торговых объектов и непринятие мер по их демонтажу. Общая сумма взяток превысила 1 млн рублей. Свою вину Исаев не признал.

В мае 2025 года Советский районный суд признал экс-главу района виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима, восьмилетний запрет на работу в органах местного самоуправления и взыскание 1,082 млн рублей как суммы полученных взяток. В июле судебная коллегия облсуда отменила этот приговор из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона, в том числе права на защиту, и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.



Апелляционная инстанция облсуда в декабре 2025 года признала выводы нижестоящей инстанции о виновности обоснованными и оставила квалификацию действий без изменения. Вместе с тем суд учел дополнительные смягчающие обстоятельства — активную благотворительную деятельность, многочисленные награды и положительные характеристики.

В результате наказание по всем эпизодам было смягчено до штрафов, которые по совокупности составили 11 млн рублей. Дополнительно Исаеву назначен запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления сроком на семь лет и лишение классного чина "Действительный муниципальный советник 1 класса".

По эпизоду превышения должностных полномочий он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Исаеву также зачли в срок лишения свободы время нахождения в СИЗО, под домашним арестом и в колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. Апелляционное определение вступило в законную силу.

