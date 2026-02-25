Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

140 пар нижегородцев заключат брак в "красивую дату" 26 февраля

25 февраля 2026 11:59 Общество
140 пар нижегородцев заключат брак в красивую дату 26 февраля

В Нижегородской области 140 пар подали заявления на заключение брака 26 февраля 2026 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ ЗАГС по региону.

Именно 26 февраля 2026 года ("26.02.26") пользуется особой популярностью у молодоженов из-за красивой последовательности чисел. Наибольшее количество браков решено провести в Нижегородском Доме бракосочетаний.

В целом на 2026 год уже подано более 9 тысяч заявок на официальную регистрацию брака.

Ранее сообщалось, что 112 пар поженились в Нижегородской области на День всех влюбленных 14 февраля 2026 года. Также ЗАГС назвал самую популярную в 2026 году дату свадьбы у нижегородцев.

