140 пар нижегородцев заключат брак в "красивую дату" 26 февраля Общество

В Нижегородской области 140 пар подали заявления на заключение брака 26 февраля 2026 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ ЗАГС по региону.

Именно 26 февраля 2026 года ("26.02.26") пользуется особой популярностью у молодоженов из-за красивой последовательности чисел. Наибольшее количество браков решено провести в Нижегородском Доме бракосочетаний.

В целом на 2026 год уже подано более 9 тысяч заявок на официальную регистрацию брака.

Ранее сообщалось, что 112 пар поженились в Нижегородской области на День всех влюбленных 14 февраля 2026 года. Также ЗАГС назвал самую популярную в 2026 году дату свадьбы у нижегородцев.