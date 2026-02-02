Нижегородский сурок из зоопарка "Лимпопо" проспал День сурка Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Пока в США 2 февраля по традиции отмечают День сурка и гадают, когда придёт весна, нижегородский сурок из "Лимпопо" даже не думает вылезать из своей норы. Как сообщили сайту pravda-nn.ru в зоопарке, он всё ещё крепко спит.

Считается, что реакция сурка помогает предсказать приход весны: если сурок не видит своей тени и спокойно покидает укрытие, значит, тепло наступит рано. Если же он замечает тень и прячется обратно — зима продлится еще шесть недель.

По словам специалистов, февраль в этом году начался с морозов, поэтому предсказать точную дату пробуждения животного сложно. Предположительно, сурок выйдет из спячки не раньше середины или конца марта.

Пробуждение сурков ежегодно происходит в разные сроки и напрямую связано с погодными условиями. В прошлом году, например, сурок в "Лимпопо" проснулся в середине марта.

"Традиционно средняя продолжительность спячки сурка в зоопарке "Лимпопо" составляет около 5-6 месяцев. При этом в спячку он уходит в конце сентября-начале октября", - рассказали сотрудники.

В дикой природе эти животные могут спать от пяти до девяти месяцев в году, что делает их одними из самых "сонных" представителей животного мира.

