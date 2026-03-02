Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 марта 2026 12:46
Комплекс по переработке промышленных отходов построят в Дзержинске
02 марта 2026 12:04
36 нижегородцев-ветеранов СВО и их родных решили открыть собственное дело
02 марта 2026 12:00
ВТБ: Цена на нефть может расти до момента снижения напряженности на Ближнем Востоке
02 марта 2026 11:53
Агропредприятие, дом-автобус и ферму микрозелени продают в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 11:32
Видеонаблюдение установят на нижегородских кладбищах за 10 млн рублей
02 марта 2026 10:37
Стало известно, сколько нижегородцы должны банкам
02 марта 2026 09:47
Нижегородским топ-менеджерам готовы платить до 200 000 рублей
01 марта 2026 11:45
Продажи осиновых кольев выросли в Нижегородской области на 75% за год
28 февраля 2026 15:57
Белорусско-нижегородская конференция по станкостроению состоялась в Минске
28 февраля 2026 12:42
Более 281 млн рублей внесли в бюджет нижегородские предприятия за вред природе
Экономика

36 нижегородцев-ветеранов СВО и их родных решили открыть собственное дело

02 марта 2026 12:04 Экономика
36 нижегородцев-ветеранов СВО и их родных решили открыть собственное дело

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

Почти 300 ветеранов СВО и членов их семей более 1 тысячи раз обратились в Нижегородский кадровый центр «Работа России» за предоставлением мер поддержки в 2025 году. Это вдвое превышает показатель предыдущего года: в 2024 году такие услуги были оказаны около 500 раз.

Наибольшей популярностью у обратившихся пользовались содействие в трудоустройстве, профориентация и программы социальной адаптации. Благодаря такой поддержке 145 человек нашли работу. Они пополнили ряды сотрудников нижегородских компаний на позициях технолога, юрисконсульта, бухгалтера, водителя автомобиля, психолога, делопроизводителя, судебного пристава и других. Кроме того, 36 человек из числа ветеранов и их родных решили открыть собственное дело. Среди новых бизнес-инициатив — столярная и автомастерская, автомойка и развитие личного подсобного хозяйства. Соискатели также прошли обучение по востребованным специальностям в рамках нацпроекта «Кадры» по программам «Специалист по внедрению искусственного интеллекта», «1С программирование: автоматизация бизнес-процессов», «Оператор станков с ЧПУ (токарная и фрезерная группа)», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Инструктор по использованию нейросетей в организации».

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый вернувшийся боец чувствовал заботу и поддержку государства. Наши специалисты сопровождают его на всех этапах трудоустройства. Мы обязательно учитываем состояние здоровья, медицинские рекомендации и личные предпочтения ветерана СВО, чтобы предложенная работа была не только востребованной, но и комфортной. Помогаем найти оптимальное решение, какая бы задача перед человеком ни стояла: вернуться на прежнее место, освоить новую специальность или открыть свое дело», — подчеркнул министр демографии и человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Участники боевых действий имеют приоритетное право на получение помощи кадрового центра. Работа с ними ведется по принципу «одного окна»: после обращения специалисты кадрового центра проводят профилирование и формируют индивидуальный план трудоустройства, в котором прописывают все необходимые меры поддержки, затем подбирают вакансии с учетом жизненной ситуации или предлагают программы переобучения новым профессиям.

«Наши карьерные консультанты оказывают полный комплекс услуг: от профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки до помощи в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Мы помогаем не просто найти вакансию, а подобрать именно тот вариант, который будет соответствовать пожеланиям и жизненным планам человека. Если нужно, предлагаем бесплатное обучение новой профессии или помощь в организации своего дела. При этом наша поддержка не заканчивается подписанием трудового договора или окончанием испытательного срока. Мы готовы сопровождать работодателей и самих ветеранов до того момента, пока они не приобретут полное ощущение комфорта и уверенности на своем рабочем месте и не интегрируются в корпоративную культуру предприятия», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра Елена Видяева.

Совместную работу по возвращению на рынок труда ветеранов СВО служба занятости ведет с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Карьерные консультанты работают на площадке фонда, информируют посетителей о мерах поддержки, проводят ярмарки вакансий и реализуют специализированный проект по социальной адаптации и трудовой интеграции «Создай СВОю карьеру».

Для подачи заявления о содействии в поиске подходящей работы ветераны СВО и их близкие могут обратиться в любой из офисов региональной службы занятости или на портал «Работа России» (https://trudvsem.ru). Уточнить информацию также можно в официальном сообществе учреждения во «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных