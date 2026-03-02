36 нижегородцев-ветеранов СВО и их родных решили открыть собственное дело Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

Почти 300 ветеранов СВО и членов их семей более 1 тысячи раз обратились в Нижегородский кадровый центр «Работа России» за предоставлением мер поддержки в 2025 году. Это вдвое превышает показатель предыдущего года: в 2024 году такие услуги были оказаны около 500 раз.

Наибольшей популярностью у обратившихся пользовались содействие в трудоустройстве, профориентация и программы социальной адаптации. Благодаря такой поддержке 145 человек нашли работу. Они пополнили ряды сотрудников нижегородских компаний на позициях технолога, юрисконсульта, бухгалтера, водителя автомобиля, психолога, делопроизводителя, судебного пристава и других. Кроме того, 36 человек из числа ветеранов и их родных решили открыть собственное дело. Среди новых бизнес-инициатив — столярная и автомастерская, автомойка и развитие личного подсобного хозяйства. Соискатели также прошли обучение по востребованным специальностям в рамках нацпроекта «Кадры» по программам «Специалист по внедрению искусственного интеллекта», «1С программирование: автоматизация бизнес-процессов», «Оператор станков с ЧПУ (токарная и фрезерная группа)», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Инструктор по использованию нейросетей в организации».

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый вернувшийся боец чувствовал заботу и поддержку государства. Наши специалисты сопровождают его на всех этапах трудоустройства. Мы обязательно учитываем состояние здоровья, медицинские рекомендации и личные предпочтения ветерана СВО, чтобы предложенная работа была не только востребованной, но и комфортной. Помогаем найти оптимальное решение, какая бы задача перед человеком ни стояла: вернуться на прежнее место, освоить новую специальность или открыть свое дело», — подчеркнул министр демографии и человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Участники боевых действий имеют приоритетное право на получение помощи кадрового центра. Работа с ними ведется по принципу «одного окна»: после обращения специалисты кадрового центра проводят профилирование и формируют индивидуальный план трудоустройства, в котором прописывают все необходимые меры поддержки, затем подбирают вакансии с учетом жизненной ситуации или предлагают программы переобучения новым профессиям.

«Наши карьерные консультанты оказывают полный комплекс услуг: от профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки до помощи в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Мы помогаем не просто найти вакансию, а подобрать именно тот вариант, который будет соответствовать пожеланиям и жизненным планам человека. Если нужно, предлагаем бесплатное обучение новой профессии или помощь в организации своего дела. При этом наша поддержка не заканчивается подписанием трудового договора или окончанием испытательного срока. Мы готовы сопровождать работодателей и самих ветеранов до того момента, пока они не приобретут полное ощущение комфорта и уверенности на своем рабочем месте и не интегрируются в корпоративную культуру предприятия», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра Елена Видяева.

Совместную работу по возвращению на рынок труда ветеранов СВО служба занятости ведет с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Карьерные консультанты работают на площадке фонда, информируют посетителей о мерах поддержки, проводят ярмарки вакансий и реализуют специализированный проект по социальной адаптации и трудовой интеграции «Создай СВОю карьеру».

Для подачи заявления о содействии в поиске подходящей работы ветераны СВО и их близкие могут обратиться в любой из офисов региональной службы занятости или на портал «Работа России» (https://trudvsem.ru). Уточнить информацию также можно в официальном сообществе учреждения во «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.