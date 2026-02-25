Эксклюзив
Двух парней 17 и 18 лет будут судить за дропперство в Павлове

25 февраля 2026 10:45 Происшествия
В отделе МВД России по Павловскому району завершили расследование двух уголовных дел, возбужденных по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса РФ — "неправомерный оборот платежных средств". Обвинение предъявлено двум молодым людям возрастом 17 и 18 лет, ранее не имевшим проблем с законом.

По данным следствия, в ноябре-декабре 2025 года фигуранты, находясь в Павлове, открыли банковские карты на свои имена и за денежное вознаграждение передали их незнакомому человеку для совершения незаконных операций.

Сейчас подозреваемым назначена подписка о невыезде и соблюдении надлежащего поведения. Им грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Нижегородская полиция напоминает, что продажа или передача чужой банковской карты другим лицам с целью получения выгоды является преступлением.

Ранее стало известно, что в Арзамасе Нижегородской области воспитательницу судят за дропперство. Также сообщалось, что 16-летний житель Дзержинска может получить срок за передачу личной банковской карты незнакомцу.

МВД Мошенничество Павлово
